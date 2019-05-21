Киевлян предупредили об опасности: что известно

При сильном штормовом ветре спасатели ГСЧС советуют киевлянам не открывать окна и держаться подальше от больших деревьев
В Киеве объявили штормовое предупреждение во вторник, 21 мая. Синоптики Украинского гидрометцентра присвоили погодным условиям "желтый" уровень опасности.
По словам синоптиков, порывы ветра, достигающие значений от 15 до 20 метров в секунду, квалифицируются как "потенциально опасные погодные условия".
При чем повышенный уровень опасности был объявлен на западной Украине еще вчера, 20 мая. А сегодня порывистый ветер добрался, до столицы, а также до центральной и южной Украины.
В Киеве объявили штормовое предупреждение (фото: meteo.gov.ua)
А в трех западных областях - Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской - к шквальному ветру присоединятся и проливные дожди, которые и без того наделали много беды на Прикарпатье.
При сильных шквальных порывах ветра спасатели ГСЧС советуют:
К слову, недавно ураган снес 100 гектаров деревьев под Житомиром. Смерч, который пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу, беспощадно изуродовал лес.
Напомним, ранее мы сообщали о мощном смерче, который пронесся над селом в Черновицкой области и повырывал деревья с корнями.