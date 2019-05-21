Киян попередили про небезпеку: що відомо

У Києві оголосили штормове попередження у вівторок, 21 травня. Синоптики Українського гідрометцентру присвоїли погодним умовам "жовтий" рівень небезпеки.

За словами синоптиків, пориви вітру, що досягають значень від 15 до 20 метрів в секунду, кваліфікуються як "потенційно небезпечні погодні умови".

При чому підвищений рівень небезпеки був оголошений на західній Україні ще вчора, 20 травня. А сьогодні поривчастий вітер добрався і до столиці, а також до центральної і південної України.

У Києві оголосили штормове попередження (фото: meteo.gov.ua)

А в трьох західних областях - Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській - до шквального вітру приєднаються і проливні дощі, які і без того наробили багато лиха на Прикарпатті.

При сильних шквальних поривах вітру рятувальники ДСНС радять:

всі вікна будинків щільно закрити, з відкритих балконів і лоджій прибрати всі предмети, які можуть випасти;

на вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

у разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку або природному;

потрібно уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополі, не паркувати поблизу них свої транспортні засоби;

уникати перебування біля старих трухлявих дерев, не паркувати біля них автомобілі.

До речі, нещодавно ураган зніс 100 гектарів дерев під Житомиром. Смерч, який пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчине і Городницю, нещадно понівечив ліс.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про потужний смерчі, який пронісся над селом у Чернівецькій області та повиривав дерева з корінням.