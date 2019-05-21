Киян попередили про небезпеку: що відомо

При сильному штормовому вітрі рятувальники ДСНС радять киянам не відкривати вікна і триматися подалі від великих дерев
У Києві оголосили штормове попередження у вівторок, 21 травня. Синоптики Українського гідрометцентру присвоїли погодним умовам "жовтий" рівень небезпеки.
За словами синоптиків, пориви вітру, що досягають значень від 15 до 20 метрів в секунду, кваліфікуються як "потенційно небезпечні погодні умови".
При чому підвищений рівень небезпеки був оголошений на західній Україні ще вчора, 20 травня. А сьогодні поривчастий вітер добрався і до столиці, а також до центральної і південної України.
У Києві оголосили штормове попередження (фото: meteo.gov.ua)
А в трьох західних областях - Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській - до шквального вітру приєднаються і проливні дощі, які і без того наробили багато лиха на Прикарпатті.
При сильних шквальних поривах вітру рятувальники ДСНС радять:
До речі, нещодавно ураган зніс 100 гектарів дерев під Житомиром. Смерч, який пронісся через Новоград-Волинський, Ємільчине і Городницю, нещадно понівечив ліс.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про потужний смерчі, який пронісся над селом у Чернівецькій області та повиривав дерева з корінням.