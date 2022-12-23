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У Києві зроблять безкоштовним проїзд в автобусах: названо умову

Фото: Автобуси у Києві зроблять безкоштовними (facebook.com/Kyivpastrans)
Автор: Людмила Жукова

Автобуси у Києві можуть стати безкоштовними для пасажирів, якщо у місті відбудеться тотальний блекаут.

Про це українцям розповів під час телемарафону заступник мера Києва Микола Бондаренко.

Коли автобуси стануть безкоштовними

За словами чиновника, у разі блекауту метрополітен у столиці не працюватиме. Також не будуть доступні тролейбуси та трамваї.

Натомість електротранспорту на маршрути вийдуть автобуси. Перевезення пасажирів під час блекауту у комунальному транспорті зроблять безкоштовним.

"Швидше за все, що перевезення в даному режимі - це будуть надзвичайні перевезення, і вони будуть безкоштовними. Це не за перепустками. У разі повної відсутності світла ми отримуємо надзвичайну ситуацію. У такому випадку під час надзвичайної ситуації перевезення пасажирів наземним, тобто автобусами буде здійснюватись безкоштовно, але це стосуватиметься лише комунального пасажирського транспорту", - сказав Бондаренко.

Чи будуть при блекауті ходити маршрутки

Заступник мера Києва зазначив, що зараз невідомо, чи ходитимуть при повному відключенні світла у столиці приватні перевізники, тобто маршрутники.

"Маємо історію, коли пасажирський транспорт працює на межі, маршрутні таксі також працюють. Водночас приватні компанії значно піднімають ціну за проїзд у режимі таксі, у режимі нерегулярних перевезень під час таких ситуацій. Є така історія. Регулювати її, на жаль, місто не може", - зазначив заступник мера Києва.

Нагадаємо, що у школах Києва учнів оцінюватимуть інакше через блекаути.

До речі, відомі туристичні місця світу вимкнули світло, аби підтримати Україну.

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