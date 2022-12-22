Відомі туристичні місця світу вимкнули світло, щоб підтримати Україну (фото)

Найвідоміші локації туристів у світі вимкнули освітлення на знак підтримки України. У темряву занурилися Колізей, Сіднейська опера, будівля Європарламенту, а також головні ялинки провідних столиць світу.

Як виглядають історичні будівлі світу без звичної ілюмінації - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Що відомо про акцію

21 грудня найпопулярніші локації світу вимкнули світло на знак солідарності з Україною. Акція має назву #LightUpUkraine, а її організатори мали на меті зібрати кошти на купівлю генераторів для українських лікарень.

Символічно, що дійство пітьми пройшло саме в найдовшу та найтемнішу ніч року.

Загалом до акції долучилися понад 60 відомих локацій планети, серед яких навіть такі установи як штаб-квартири НАТО та ЄС, будівля Європарламенту тощо.

Знеструмлена будівля Ради ЄС (фото: twitter.com/CharlesMichel)

Найбільше локацій загасила сусідня Польща. У Кракові згасла підсвітка Мерії міста, Ратуші, Маріацького Костелу, Суконних Рядів, Кургану імені Костюшка та пішохідного мосту імені Бернатка.

За рішенням міста Кельце, було вимкнено святкову ілюмінацію на Площі Ринок та центральну ялинку. У Катовіце також свої вогні погасила святкова ялинка та центральний стадіон міста.

Темна мерія Кракова (фото: facebook.com/UKRinKrakow)

Зазначається, що світло вимикали всього на кілька хвилин. Таким чином партнери UNITED24 хочуть привернути увагу до блекаутів в Україні та заохотити громадян інших країн донатити кошти.

Неосвітлений амфітеатр Колізей у Римі (фото: facebook.com/ukr.embassy.italy)

Разом із туристичними локаціями країни вимкнули й святкове вуличне освітлення. Так, стали темними головні різдвяні ялинки Нью-Йорка, Лондона, а також у Празі, Ризі, Софії, Вроцлаві, Турку, Вільнюсі.

До акції долучили навіть природні об'єкти, вимкнувши підсвітку на Ніагарському водоспаді.

Водоспад Ніагара в темряві (фото: twitter.com/NiagaraParks)

Після того, як освітлення знову повернули, ці об'єкти підсвітили синьо-жовтими кольорами, щоб нагадати світу про війну в Україні, яка триває.

Відомі локації підсвічені кольорами України (фото: facebook.com/nargis.vodud)