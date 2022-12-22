У столичних школах учнів будуть оцінювати інакше через блекаути: що змінилося
У Києві хочуть внести зміни до оцінювання знань школярів через постійні відключення світла та зв'язку. Термін виставлення семестрових оцінок подовжать, а також проведуть додаткові заняття для дітей, які довго не мали зв’язку з учителем.
Про це повідомляють в Департаменті освіти та науки Києва.
Які зміни планують внести
У документі, опублікованому в Департаменті, йдеться про труднощі здобування освіти в умовах війни. Серед згаданих є повітряна тривога, відсутність світла, води, опалення, повідомлення про мінування.
Оскільки через це учні можуть навіть не виходити на зв'язок з учителем тривалий час, процес навчання хочуть полегшити. Зокрема за допомогою відтермінування оцінювання.
Департамент освіти рекомендує школам:
- організувати під час зимових канікул (до 27 січня) додаткові заняття, під час яких діти могли б вивчити пропущений матеріал разом з вчителем
- перенести виставлення семестрових оцінок до 1 березня 2023 року
Таким чином школярі зможуть надолужити пропущене та, можливо, покращити свої бали з предметів.
Однак таке рішення не є остаточним, тому що школи можуть самостійно його ухвалювати на педрадах.
Рекомендації поширюються лише на школи Києва (фото: Юлія Червінська, РБК-Україна)
Коли в столичних школах будуть канікули
Зимові канікули у школах Києва триватимуть з 26 грудня по 27 січня. У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення.
До того ж у випадку надзвичайної ситуації в місті частина шкіл буде використовуватись для роботи пунктів обігріву.
У Київській області зимові канікули триватимуть 3-4 тижні, і це значно довше, ніж зазвичай. Більшість шкіл ідуть на відпочинок з 26 грудня. Деякі заклади освіти розпочинають зимові канікули з 19 або 31 грудня.
Раніше ми розповідали, коли будуть канікули в школах, коледжах та університетах України.
Читайте також, як вберегти очі дитини під час навчання без світла.