UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві знову видають продуктові набори: хто та де зможе отримати

Фото: У Києві знов можна отримати безкоштовні продукти (kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

У Києві знову можна отримати безкоштовні набори продуктів для ВПО та пенсіонерів. Їхня видача була тимчасово припинена після масового обстрілу нашої енергетичної інфраструктури росіянами.

Хто і де може отримати набори з продуктами – читайте у матеріалі Styler.

Хто може отримати продукти

  • українці, які досягли 65-річного віку,
  • українці, які мають інвалідність,
  • а також особи, які перебувають на обліку в територіальних центрах соцобслуговування
  • внутрішньо переміщені особи.

Для того, щоб оформити заявку на продукти, потрібно подати заявку до ЦНАПу чи управління соцзахисту населення, після чого прийти до пункту видачі продуктів, розташованого в їхньому районі Києва.

Які документи потрібно мати для отримання продуктового набору

  • паспорт
  • пенсійне посвідчення чи документ, що засвідчує статус ВПО
  • ідентифікаційний код.

Де в Києві можна отримати продуктовий набір

Голосіївський район

  • вул. Ломоносова, 5, І корпус
  • вул. Васильківська, 27, І корпус
  • вул. Льва Толстого, 25/2
  • вул. Маричанська, 5
  • вул. Ломоносова, 19/11

Дарницький район

  • Харківське шосе, 176-Г
  • вул. Архітектора Вербицького, 9-І

Деснянський район

  • вул. Закревського, 87-Д
  • вул. Беретті, 18
  • вул. Сержа Лифаря, 8

Дніпровський район

  • вул. Остафія Дашкевича, 7-А

Оболонський район

  • просп. Оболонський, 16-А
  • вул. Озерна, 18-А

Подільський район

  • вул. Ярославська, 31-Б
  • вул. Копилівська, 17/19
  • вул. Братська, 15/9
  • вул. І. Виговського, 10-В
  • вул. Галицька, 13
  • вул. Мостицька, 14
  • вул. Гамаліївська, 32

Святошинський район

  • вул. Гната Юри, 14-Б
  • вул. Жмеринська, 22-А
  • вул. Чорнобильська, 9
  • просп. Леся Курбаса, 18-Г

Солом'янський район

  • вул. Преображенська, 20/6

Шевченківський район

  • вул. Богдана Гаврилишина, 11-А

Печерський район

  • вул. Дружби Народів, 21
  • вул. Дружби Народів, 32-А
  • вул. Рогнідинська, 4-Б
  • вул. Цитадельна, 4/7

Нагадаємо, що в Україні продовжили термін дії низки персональних документів.

Також читайте, як зареєструвати дитину, яка народилася на тимчасово окупованій території

Читайте РБК-Україна в Google News
продукти