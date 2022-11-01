Як зареєструвати дитину, яка народилася на тимчасово окупованій території

Вона поширюється на тих малюків, які народилися на територіях, де через війну не працюють відповідні державні установи.

Юридичний порадник для ВПО ділиться у Facebook інструкцією, як зареєструвати дитину в Україні онлайн під час війни.

Які документи необхідні?

Щоб скористатися відповідною послугою, необхідно підготувати пакет документів, який включає скан- або фотокопію заяви про державну реєстрацію народження та медичного документа, що є підставою для проведення державної реєстрації народження.

Таким документом може бути:

медичне свідоцтво про народження

медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, у разі народження дитини поза закладом охорони здоров'я

рішення суду про встановлення факту народження, якщо відсутній документ закладу охорони здоров'я

Також до переліку додайте документи, що посвідчують особи батьків, свідоцтво про шлюб та паспортний документ, що посвідчує особу заявника, якщо звертаються не батьки дитини.

Куди надсилати інформацію?

Коли у вас є всі документи, надішліть їхні електронні копії документів на електронну пошту birth@cv.minjust.gov.ua. Це відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Чернівецькій області.

"На підставі такого звернення відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Чернівецькій області здійснює актовий запис про народження в електронному та паперовому вигляді та у той же день оформлює свідоцтво про народження та залишає його у себе на зберіганні", - пише порадник.

А якщо мені потрібен паперовий документ?

Для отримання паперового екземпляра та внесення інформації до Реєстру необхідно звернутися до будь-якого чинного відділу. За законом зробити це мають право:

батьки дитини

законні представники батьків або близьких родичів дитини

близькі родичі дитини (брат, сестра, дідусь, бабуся, тітка, дядько)

Зауважте, що при цьому також потрібно буде надати оригінал медичного документа про народження, на підставі якого проведено державну реєстрацію народження.

Фото: facebook.com/IDP.legal.aid