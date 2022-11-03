В Киеве снова выдают продуктовые наборы: кто и где сможет получить
Фото: В Киеве снова можно получить бесплатные продукты (kyivcity.gov.ua)
В Киеве снова можно получить бесплатные наборы продуктов для ВПО и пенсионеров. Их выдача была временно приостановлена после массового обстрела нашей энергетической инфраструктуры россиянами.
Кто и где может получить наборы с продуктами - читайте в материале Styler.
Кто может получить продукты
- украинцы, достигшие 65-летнего возраста,
- украинцы, которые имеют инвалидность,
- а также лица, состоящие на учете в территориальных центрах соцобслуживания
- внутренне перемещенные лица.
Для того, чтобы оформить заявку на продукты, нужно подать заявку в ЦНАП или управление соцзащиты населения, после чего прийти в пункт выдачи продуктов, расположенный в их районе Киева.
Какие документы нужно иметь для получения продуктового набора
- паспорт
- пенсионное удостоверение или документ, удостоверяющий статус ВПЛ
- идентификационный код.
Где в Киеве можно получить продуктовый набор
Голосеевский район
- ул. Ломоносова, 5, И корпус
- ул. Васильковская, 27, I корпус
- ул. Льва Толстого, 25/2
- ул. Маричанская, 5
- ул. Ломоносова, 19/11
Дарницкий район
- Харьковское шоссе, 176-Г
- ул. Архитектора Вербицкого, 9-И
Деснянский район
- ул. Закревского, 87-Д
- ул. Беретти, 18
- ул. Сержа Лифаря, 8
Днепровский район
- ул. Остафия Дашкевича, 7-А
Оболонский район
- просп. Оболонский, 16-А
- ул. Озерная, 18-А
Подольский район
- ул. Ярославская, 31-Б
- ул. Копыловская, 17/19
- ул. Братская, 15/9
- ул. И. Выговского, 10-В
- ул. Галицкая, 13
- ул. Мостицкая, 14
- ул. Гамалеевская, 32
Святошинский район
- ул. Гната Юры, 14-Б
- ул. Жмеринская, 22-А
- ул. Чернобыльская, 9
- просп. Леся Курбаса, 18-Г
Соломенский район
Шевченковский район
- ул. Богдана Гаврилишина, 11-А
Печерский район
- ул. Дружбы Народов, 21
- ул. Дружбы Народов, 32-А
- ул. Рогнединская, 4-Б
- ул. Цитадельная, 4/7