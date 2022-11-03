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В Киеве снова выдают продуктовые наборы: кто и где сможет получить

Фото: В Киеве снова можно получить бесплатные продукты (kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве снова можно получить бесплатные наборы продуктов для ВПО и пенсионеров. Их выдача была временно приостановлена после массового обстрела нашей энергетической инфраструктуры россиянами.

Кто и где может получить наборы с продуктами - читайте в материале Styler.

Кто может получить продукты

  • украинцы, достигшие 65-летнего возраста,
  • украинцы, которые имеют инвалидность,
  • а также лица, состоящие на учете в территориальных центрах соцобслуживания
  • внутренне перемещенные лица.

Для того, чтобы оформить заявку на продукты, нужно подать заявку в ЦНАП или управление соцзащиты населения, после чего прийти в пункт выдачи продуктов, расположенный в их районе Киева.

Какие документы нужно иметь для получения продуктового набора

  • паспорт
  • пенсионное удостоверение или документ, удостоверяющий статус ВПЛ
  • идентификационный код.

Где в Киеве можно получить продуктовый набор

Голосеевский район

  • ул. Ломоносова, 5, И корпус
  • ул. Васильковская, 27, I корпус
  • ул. Льва Толстого, 25/2
  • ул. Маричанская, 5
  • ул. Ломоносова, 19/11

Дарницкий район

  • Харьковское шоссе, 176-Г
  • ул. Архитектора Вербицкого, 9-И

Деснянский район

  • ул. Закревского, 87-Д
  • ул. Беретти, 18
  • ул. Сержа Лифаря, 8

Днепровский район

  • ул. Остафия Дашкевича, 7-А

Оболонский район

  • просп. Оболонский, 16-А
  • ул. Озерная, 18-А

Подольский район

  • ул. Ярославская, 31-Б
  • ул. Копыловская, 17/19
  • ул. Братская, 15/9
  • ул. И. Выговского, 10-В
  • ул. Галицкая, 13
  • ул. Мостицкая, 14
  • ул. Гамалеевская, 32

Святошинский район

  • ул. Гната Юры, 14-Б
  • ул. Жмеринская, 22-А
  • ул. Чернобыльская, 9
  • просп. Леся Курбаса, 18-Г

Соломенский район

  • ул. Преображенская, 20/6

Шевченковский район

  • ул. Богдана Гаврилишина, 11-А

Печерский район

  • ул. Дружбы Народов, 21
  • ул. Дружбы Народов, 32-А
  • ул. Рогнединская, 4-Б
  • ул. Цитадельная, 4/7

Напомним, что в Украине продлили срок действия ряда персональных документов.

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