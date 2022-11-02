В Україні продовжено термін дії низки персональних документів: що важливо знати

В Україні під час дії воєнного стану збільшили термін дії низки персональних документів громадян нашої країни, а також іноземців.

Які документи, що засвідчують особу, отримали продовжений строк дії - читайте у матеріалі нижче.

Внутрішні паспорти українців

Внутрішні паспорти у формі ID-картки, термін дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого і після цієї дати, а також паспорти у вигляді книжечки, в які не вклеєно фото після досягнення 25 або 45-річного віку - залишаються дійсними на період воєнного стану.

Такі документи необхідно обміняти або вклеїти необхідні фото протягом 30 днів після скасування цього правового режиму.

Іноземці в Україні

Громадяни інших країн, а також особи без громадянства (крім громадян РФ) можуть в'їжджати в Україну та на законних умовах залишатися в нашій державі на підставі виду на тимчасове/постійне проживання, навіть якщо термін дії таких документів закінчився після 24 лютого.

Період дії цієї норми триває протягом воєнного стану та триватиме ще місяць після його скасування.

Посвідчення водія

Уряд також автоматично продовжує термін дії прав водія, свідоцтва про реєстрацію, чий термін закінчився у період воєнного стану, на всій території України.

Замінити їх можна після скасування цього правового режиму та відновлення послуг для громадян у сервісних центрах МВС. Таким чином, керувати авто можна на підставі прав, виданих водієві вперше, навіть після закінчення терміну дії протягом 1 року з дати припинення воєнного стану.

Дозвіл на зброю

Термін дії дозволу на купівлю, зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної та гладкоствольної зброї, а також набоїв, продовжується на період до 10 днів після скасування воєнного стану.

Важливо, що для цього потрібне особисте звернення власника зброї. Зокрема, потрібно подати до правоохоронних органів заяву про продовження терміну дії дозволу разом із документами, що підтверджують статус особи про право їх придбання, зберігання та носіння, а також медичну довідку, платіжний документ із позначкою банку, відділення поштового зв'язку чи коду проведеної операції з оплати цих послуг, і навіть договір страхування.

Довідка про інвалідність

Такий документ автоматично продовжується до закінчення дії воєнного стану та буде актуальним протягом ще пів року з дати скасування такого правового режиму.

Так, не потрібно проходити медико-соціальну експертизу повторно, якщо під час війни закінчився термін дії довідки про інвалідність.

Електронний підпис

Термін дії кваліфікованого електронного підпису (КЕП) продовжено на період війни, і Мінцифри спільно з Держспецзв'язком забезпечують безперебійне функціонування системи надання електронних послуг.

Відповідно, не потрібно відвідувати свого надавача послуг для перевидання КЕП - можна продовжувати користуватися ним і далі на період воєнного стану і протягом пів року з дати його скасування.

В Україні продовжують термін дії персональних документів під час воєнного стану (фото: slovoidilo.ua)