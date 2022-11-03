У Києві знову видають продуктові набори: хто та де зможе отримати

У Києві знову можна отримати безкоштовні набори продуктів для ВПО та пенсіонерів. Їхня видача була тимчасово припинена після масового обстрілу нашої енергетичної інфраструктури росіянами.

Хто і де може отримати набори з продуктами – читайте у матеріалі Styler.

Хто може отримати продукти українці, які досягли 65-річного віку,

українці, які мають інвалідність,

а також особи, які перебувають на обліку в територіальних центрах соцобслуговування

внутрішньо переміщені особи. Для того, щоб оформити заявку на продукти, потрібно подати заявку до ЦНАПу чи управління соцзахисту населення, після чого прийти до пункту видачі продуктів, розташованого в їхньому районі Києва. Які документи потрібно мати для отримання продуктового набору паспорт

пенсійне посвідчення чи документ, що засвідчує статус ВПО

ідентифікаційний код. Де в Києві можна отримати продуктовий набір Голосіївський район вул. Ломоносова, 5, І корпус

вул. Васильківська, 27, І корпус

вул. Льва Толстого, 25/2

вул. Маричанська, 5

вул. Ломоносова, 19/11 Дарницький район Харківське шосе, 176-Г

вул. Архітектора Вербицького, 9-І Деснянський район вул. Закревського, 87-Д

вул. Беретті, 18

вул. Сержа Лифаря, 8 Дніпровський район вул. Остафія Дашкевича, 7-А Оболонський район просп. Оболонський, 16-А

вул. Озерна, 18-А Подільський район вул. Ярославська, 31-Б

вул. Копилівська, 17/19

вул. Братська, 15/9

вул. І. Виговського, 10-В

вул. Галицька, 13

вул. Мостицька, 14

вул. Гамаліївська, 32 Святошинський район вул. Гната Юри, 14-Б

вул. Жмеринська, 22-А

вул. Чорнобильська, 9

просп. Леся Курбаса, 18-Г Солом'янський район вул. Преображенська, 20/6 Шевченківський район вул. Богдана Гаврилишина, 11-А Печерський район вул. Дружби Народів, 21

вул. Дружби Народів, 32-А

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