У Києві знову видають продуктові набори: хто та де зможе отримати
У Києві знову можна отримати безкоштовні набори продуктів для ВПО та пенсіонерів. Їхня видача була тимчасово припинена після масового обстрілу нашої енергетичної інфраструктури росіянами.
Хто і де може отримати набори з продуктами – читайте у матеріалі Styler.
Хто може отримати продукти
- українці, які досягли 65-річного віку,
- українці, які мають інвалідність,
- а також особи, які перебувають на обліку в територіальних центрах соцобслуговування
- внутрішньо переміщені особи.
Для того, щоб оформити заявку на продукти, потрібно подати заявку до ЦНАПу чи управління соцзахисту населення, після чого прийти до пункту видачі продуктів, розташованого в їхньому районі Києва.
Які документи потрібно мати для отримання продуктового набору
- паспорт
- пенсійне посвідчення чи документ, що засвідчує статус ВПО
- ідентифікаційний код.
Де в Києві можна отримати продуктовий набір
Голосіївський район
- вул. Ломоносова, 5, І корпус
- вул. Васильківська, 27, І корпус
- вул. Льва Толстого, 25/2
- вул. Маричанська, 5
- вул. Ломоносова, 19/11
Дарницький район
- Харківське шосе, 176-Г
- вул. Архітектора Вербицького, 9-І
Деснянський район
- вул. Закревського, 87-Д
- вул. Беретті, 18
- вул. Сержа Лифаря, 8
Дніпровський район
- вул. Остафія Дашкевича, 7-А
Оболонський район
- просп. Оболонський, 16-А
- вул. Озерна, 18-А
Подільський район
- вул. Ярославська, 31-Б
- вул. Копилівська, 17/19
- вул. Братська, 15/9
- вул. І. Виговського, 10-В
- вул. Галицька, 13
- вул. Мостицька, 14
- вул. Гамаліївська, 32
Святошинський район
- вул. Гната Юри, 14-Б
- вул. Жмеринська, 22-А
- вул. Чорнобильська, 9
- просп. Леся Курбаса, 18-Г
Солом'янський район
- вул. Преображенська, 20/6
Шевченківський район
- вул. Богдана Гаврилишина, 11-А
Печерський район
- вул. Дружби Народів, 21
- вул. Дружби Народів, 32-А
- вул. Рогнідинська, 4-Б
- вул. Цитадельна, 4/7
Нагадаємо, що в Україні продовжили термін дії низки персональних документів.
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