В Киеве снова выдают продуктовые наборы: кто и где сможет получить

Фото: В Киеве снова можно получить бесплатные продукты (kyivcity.gov.ua)

В Киеве снова можно получить бесплатные наборы продуктов для ВПО и пенсионеров. Их выдача была временно приостановлена после массового обстрела нашей энергетической инфраструктуры россиянами.

Кто и где может получить наборы с продуктами - читайте в материале Styler.

Кто может получить продукты украинцы, достигшие 65-летнего возраста,

украинцы, которые имеют инвалидность,

а также лица, состоящие на учете в территориальных центрах соцобслуживания

внутренне перемещенные лица. Для того, чтобы оформить заявку на продукты, нужно подать заявку в ЦНАП или управление соцзащиты населения, после чего прийти в пункт выдачи продуктов, расположенный в их районе Киева. Какие документы нужно иметь для получения продуктового набора паспорт

пенсионное удостоверение или документ, удостоверяющий статус ВПЛ

идентификационный код. Где в Киеве можно получить продуктовый набор Голосеевский район ул. Ломоносова, 5, И корпус

ул. Васильковская, 27, I корпус

ул. Льва Толстого, 25/2

ул. Маричанская, 5

ул. Ломоносова, 19/11 Дарницкий район Харьковское шоссе, 176-Г

ул. Архитектора Вербицкого, 9-И Деснянский район ул. Закревского, 87-Д

ул. Беретти, 18

ул. Сержа Лифаря, 8 Днепровский район ул. Остафия Дашкевича, 7-А Оболонский район просп. Оболонский, 16-А

ул. Озерная, 18-А Подольский район ул. Ярославская, 31-Б

ул. Копыловская, 17/19

ул. Братская, 15/9

ул. И. Выговского, 10-В

ул. Галицкая, 13

ул. Мостицкая, 14

ул. Гамалеевская, 32 Святошинский район ул. Гната Юры, 14-Б

ул. Жмеринская, 22-А

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