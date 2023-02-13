В Киеве нашли змею в стиральной машине: зооспасатели показали фото
В Киеве в одной из квартир в стиральной машине обнаружили змею. Как пресмыкающееся заползло в бытовую технику для проживания между внутренними деталями, остается загадкой.
Об этом рассказали в Команде спасения животных Киева на странице в Facebook.
Необычный инцидент со змеей произошел в квартире на проспекте Бажана на левом берегу столицы.
Зооспасатели прибыли в домохозяйство, разобрали стиралку и вытащили небольшую змейку. Ее вид не уточняется.
"На проспекте Бажана из стиральной машинки деблокирована змея, неизвестно оказавшаяся в квартире", - говорится в сообщении.
Змея обнаружена в стиральной машине в квартире киевлян на проспекте Бажана (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)
Как видно на снимках, змея проживала внутри корпуса стиральной машины, где, благодаря своим маленьким размерам, нашла себе уютный "домик" в углублении между деталями и микросхемами возле барабана.
Информация об этом случае обнародована в свежем отчете спасателей животных за период деятельности с 21 по 31 января.
В Киеве из стиральной машинки вытащили небольшую змею (фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)
Пользователи сети благодарят спасателей животных за вызволение змеи из стиралки, но признаются при этом, что сама история - как из фильмов ужасов и довольно жутковатая, и может спровоцировать возникновение еще одной фобии.
В Киеве нашли змею в стиральной машине (фото: скрин комментариев facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)
Ранее сообщалось, что летом 2021 года в Харькове женщина нашла сетчатого питона в квартире под кроватью. А перед этим в Полтаве женщина на 8 этаже своей квартиры нашла метрового удава.
Также мы писали, что в Киеве змея сбежала от хозяев и заползла в автомобиль - маисовый полоз слез по дереву с высоты четвертого этажа, прополз по улице и залез в авто такси.