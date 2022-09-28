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В Киеве нашли милую "однушку" за 45 миллионов: вот как она выглядит (фото)

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Киев, Среда 28 сентября 2022 18:18
В Киеве нашли милую "однушку" за 45 миллионов: вот как она выглядит (фото) Так выглядит "однушка" за 45 миллионов гривен (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Цены на квартиры в Киеве с началом полномасштабной войны выросли. Но есть жилье, которое предлагают покупать за очень сумасшедшие деньги. К примеру, некоторые продают однокомнатную квартиру за... 45 миллионов гривен.

Как выглядит "золотая однушка" и что в ней есть такое, за что владелец просит заоблачные деньги - смотрите и читайте в материале Styler ниже.

Как выглядит "однушка" за 45 миллионов

Квартира площадью почти 190 квадратных метров (площадь кухни составляет 77,2 квадратных метра) расположена в элитном доме клубного типа на Печерске.

В Киеве нашли милую &quot;однушку&quot; за 45 миллионов: вот как она выглядит (фото)

Владельцы объявления обращают внимание на оформление квартиры, отмечая, что "эксклюзивный ремонт выполнен с использованием высококачественных материалов от мировых брендов".

"Гипсовая лепнина покрыта золотом, паркетная доска из натурального дерева, оникс, мрамор, черный гранит, люстры Preciosa, кухня Aldo Moletta, кухонная техника Miele", - сообщают в описании квартиры.

На сайте также есть несколько фотографий жилья, давайте посмотрим на эту эксклюзивную "однушку".

В Киеве нашли милую &quot;однушку&quot; за 45 миллионов: вот как она выглядит (фото)В Киеве нашли милую &quot;однушку&quot; за 45 миллионов: вот как она выглядит (фото)В Киеве нашли милую &quot;однушку&quot; за 45 миллионов: вот как она выглядит (фото)В Киеве нашли милую &quot;однушку&quot; за 45 миллионов: вот как она выглядит (фото)

Однокомнатная квартира за 45 миллионов гривен (фото: OLX.ua)

В Киеве нашли милую &quot;однушку&quot; за 45 миллионов: вот как она выглядит (фото)

Однокомнатная квартира за 45 000 000 (фото: OLX.ua)

Сам риелтор в объявлении призывает потенциальных покупателей: "Лучше предложения не найти, приглашаю самим в этом убедиться!"

Вопрос, действительно ли цена за "эксклюзивный ремонт с мировыми брендами" оправдана и кто жильцы этого дома, остается не просто открытым, а риторическим.

Раньше мы писали, как подготовить квартиры к отопительному сезону.

Читайте также, как украинским в Польше получить субсидию на аренду жилья.

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