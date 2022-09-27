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Гроші на оренду житла. Як українцям у Польщі отримати субсидію

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Вівторок 27 вересня 2022 15:05
Гроші на оренду житла. Як українцям у Польщі отримати субсидію Фото: Вулиця у Варшаві (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Влада Польщі допоможе українським біженцям сплачувати за орендоване житло. Для цього в країні діє програма житлових субсидій на житло для родин із низьким доходом.

Як отримати компенсацію та скільки часу можна буде користуватися допомогою держави, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на inPoland.

Хто може претендувати на субсидію за житло та комунальні послуги

У Польщі діє програма допомоги людям, яким фінансово складно сплачувати рахунки за житло. Ця субсидія називається Dodatek mieszkaniowy. Для українців кошти виплачуватиме місцева влада.

Допомога розрахована на компенсацію при сплаті за оренду житла, поточні комунальні платежі й адміністративні збори. Загалом субсидія компенсує до 70% витрат на житло.

Втім, для отримання допомоги необхідно відповідати певним критеріям доходу.

Наприклад:

  • якщо заявник проживає один, його сукупний дохід не має перевищувати 2265,01 злотих;
  • якщо проживає родина, то середній дохід за місяць на одну особу має складати до 1698,76 злотих.

Термін, на який надається субсидія, – до 6 місяців.

Гроші на оренду житла. Як українцям у Польщі отримати субсидію

Фото: Субсидія за житло надається на півроку (unsplash.com/tomek-baginski)

Як подати заявку на отримання коштів

Українські біженці, які винаймають житло у Польщі й хочуть отримати компенсацію від держави, мають звернутися до органів місцевого самоврядування. Рішення про надання субсидій знаходиться у компетенції голів міст та комун.

Для подачі заявки необхідні такі документи:

  • заява (зразок);
  • довідка з сумами сплати за житло;
  • документ про право користування житлом (договір оренди, право власності);
  • довідка про доходи осіб, які мешкають у квартирі чи будинку за останні три місяці.

Грошова компенсація надходитиме на рахунок того, хто наймає житло або орендодавця.

Нагадаємо, ми писали, що біженкам треба знати про безплатні пологи за кордоном.

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