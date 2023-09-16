Три великі зміни планують запровадити у Києві: до чого готуватись містянам

У двох столичних районах планують ввести вагомі зміни. На Подолі хочуть обмежити висотність забудови до 15 метрів, а на Оболоні знести МАФи та заборонити парковку біля Дрім Таунів.

Про це пише Styler з посиланням на видання " Твоє місто ".

Висотність забудови на Подолі планують обмежити до 15 метрів

У Департаменті охорони культурної спадщини КМДА планують внести зміни щодо обмеження висотності забудови на Подолі. Зараз передбачено забудову у межах 27 та 42 метрів.

"У мене є ця документація, буду її дуже ретельно вивчати. Як на мене, на всьому Подолі має бути 15 метрів, як було раніше. Вживатиму певних заходів, згідно із законодавством, для того, щоби зберегти Поділ", - заявила очільниця Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Сольовйова.

На Оболонському проспекті приберуть МАФи

Райадміністрація підтримує плани міста демонтувати МАФи вздовж Оболонського проспекту навіть, не зважаючи на те, що власники кіосків опираються цим змінам.

"Люди, які отримують із цього прибуток, мають легальні документи. Якби не отримували прибутку, то так би за них не трималися. МАФів може бути декілька, але не така велика кількість і не в такому вигляді, як зараз. Добре, що вони "помирають", - заявив очільник Оболонського району Кирило Фесик.

Втім чиновник поки не називає конкретних термінів, коли Оболонь очистять від МАФів. Нагадаємо, що у багатьох столичних мікрорайонах уже прибрали кіоски, особливо біля станцій метро.

Боротьба міста з МАФами триває (фото ілюстративне: РБК-Україна/Віталій Носач)

Біля Дрім Тауну заборонять паркуватись

Райадміністрація вже домовилася із співвласником ТРЦ DREAM Гаріком Корогодським про заборону паркування автівок біля двох центрів.

"У нас була розмова про це буквально два тижні тому зі співвласником ТРЦ. У нього своє бачення, а головне бажання заборонити ставити автомобілі біля Дрім Таунів. Вони навіть готові зазнати невеличких втрат із цього приводу, аби провадити екологічний бізнес і не перекривати проїзди на проспекті. Тому це питання зараз вирішується", - заявив Фесик.