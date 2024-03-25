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В Києві жінка знайшла у своїй машині змію: деталі інциденту

В Києві жінка знайшла в машині змію (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві мешканка знайшла під капотом свого автомобіля змію. Сама машина стояла на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Kyiv Animal Rescue Group.

Деталі інциденту

На щастя, змія виявилася неотруйною та належала до родини вужів.

"Репутація у плазунів специфічна, навіть вужі та не отруйні змії не на жарт лякають людей. А тим паче коли посеред міста у своєму авто людина бачить таку екзотичну красу… Ну, ви розумієте. Можемо тільки уявити відчуття нашої заявниці", - написали рятівники тварин.

Зазначається, що рятувальники віднесли змію до притулку, поки шукатимуть її господаря. Фахівці припустили, вона могла виповзти з акваріума та втекти.

Звідки молочна змія Кемпбела (неотруйна, підвиди молочної змії родини Вужеві) взялась і чому залізла в машину - невідомо.

"Скоріш за все одноманітне життя в акваріумі Молочній набридло, захотілось пригод та екстриму. Ціль успішно досягнута - екстрим та пригоди мали всі учасники цього порятунку", - сказано у повідомленні.

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КиївТварини