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В Україні виявили африканську чуму. Де встановили карантинну зону

Ковель, Вівторок 19 березня 2024 16:13
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В Україні виявили африканську чуму. Де встановили карантинну зону Що відомо про випадок із африканською чумою (фото: gudpss.zp.gov.ua)
Автор: Василина Копитко

На території Сереховичівської громади, що поблизу Ковеля, виявили трупи двох диких свиней. Експертиза підтвердила, що вони загинули від африканської чуми. У зоні, де виявили інфікованих тварин, встановили 40-денний карантин, аби запобігти поширенню хвороби.

Про це пише РБК-України (проект Styler) із посиланням на публікацію голови Сереховичівської громади Ростислава Шиманського у Facebook.

Що відомо про інцидент

"На території нашої Громади, в урочищі "Тополя", на відстані 3.7 км від села Синове виявлено трупи двох диких свиней, які загинули від африканської чуми свиней. Встановлена 3-х кілометрова карантинна зона та 10-ти кілометрова санітарна зона контролю", - йдеться у повідомленні.

Працівники проводять огляд території на факт виявлення нових випадків падежу диких тварин. Поки інших інфікованих звірів не виявили.

"Африканська чума свиней - це дуже небезпечна хвороба і для домашніх тварин, яка практично не лікується і призводить до загибелі тварин. Будьте обережні при відвідуванні лісу, дотримуйтесь заходів безпеки", - додає Шиманський.

Також він закликав жителів громади невідкладно повідомляти працівників поліції, Держпродспоживслужби, керівництво, старосту або працівників сільської ради про будь-який випадок виявлення загиблих тварин, хвороб та падежу домашніх.

В Україні виявили африканську чуму. Де встановили карантинну зонуЩо треба знати про цю хворобу (фото: Facebook/Ростислав Шиманський)

Що відомо про африканську чуму свиней

Це інфекційне захворювання свійських та різних видів диких свиней, збудником якого є вірус. Симптомами хвороби є гарячка, синюшність шкіри та крововиливи у внутрішніх органах.

Африканська чума не є небезпечною для людей, а от для свиней - є смертельною. Ліків та вакцини від африканської чуми немає, тому не можна допускати її поширення.

Додамо також, що торік восени на території лісопаркового господарства "Конча-Заспа" виявили спалах африканської чуми свиней, але після встановлення карантину на цій території загроза для інших тварин минула, й хвороба не поширилась.

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