В Киеве женщина нашла в своей машине змею: детали инцидента

Детали инцидента

К счастью, змея оказалась неядовитой и относится к семье ужей.

"Репутация у пресмыкающихся специфическая, даже ужи и неядовитые змеи не на шутку пугают людей. А тем более когда посреди города в своем авто человек видит такую экзотическую красоту… Ну, вы понимаете. Можем только представить ощущение нашей заявительницы", - написали спасатели животных.

Отмечается, что спасатели отнесли змею в приют, пока будут искать ее хозяина. Специалисты предположили, она могла выползти из аквариума и скрыться.

Откуда молочная змея Кэмпбелла (неядовитая, подвиды молочной змеи семьи Ужев) взялась и почему залезла в машину - неизвестно.

"Скорее всего, однообразная жизнь в аквариуме Молочной надоело, захотелось приключений и экстрима. Цель успешно достигнута - экстрим и приключения имели все участники этого спасения", - сказано в сообщении.