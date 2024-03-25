RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве женщина нашла в своей машине змею: детали инцидента

В Киеве женщина нашла в машине змею (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве жительница обнаружила под капотом своего автомобиля змею. Сама машина стояла на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Kyiv Animal Rescue Group.

Детали инцидента

К счастью, змея оказалась неядовитой и относится к семье ужей.

"Репутация у пресмыкающихся специфическая, даже ужи и неядовитые змеи не на шутку пугают людей. А тем более когда посреди города в своем авто человек видит такую экзотическую красоту… Ну, вы понимаете. Можем только представить ощущение нашей заявительницы", - написали спасатели животных.

Отмечается, что спасатели отнесли змею в приют, пока будут искать ее хозяина. Специалисты предположили, она могла выползти из аквариума и скрыться.

Откуда молочная змея Кэмпбелла (неядовитая, подвиды молочной змеи семьи Ужев) взялась и почему залезла в машину - неизвестно.

"Скорее всего, однообразная жизнь в аквариуме Молочной надоело, захотелось приключений и экстрима. Цель успешно достигнута - экстрим и приключения имели все участники этого спасения", - сказано в сообщении.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЖивотные