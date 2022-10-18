В Киеве женщина сыграла гимн Украины после прилета дрона-камикадзе неподалеку: сильное видео
Россияне атакуют города Украины и пытаются запугать мирное население, чтобы скрыть свои поражения на фронте. После атаки Киева иранскими дронами-камикадзе 17 октября женщина сыграла гимн.
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины в Telegram.
На видео видно, что смелая киевлянка трогательно играет гимн сразу после вражеского прилета.
Захватчики пытаются давить на Украину, обстреливая мирные дома. Они запускают дроны по местам, где находятся мирные люди и уничтожают инфраструктуру.
Через несколько минут после взрыва в соседнем квартале, пожилая киевлянка сыграла гимн Украины на балконе своего дома.
Такое трогательное видео еще раз доказывает, что украинский народ никогда не сломать.
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