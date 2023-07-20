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У Києві здають в оренду "ексклюзивну" квартиру за 200 тисяч на місяць: у чому її унікальність (фото)

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Київ, Четвер 20 липня 2023 13:55
У Києві здають в оренду "ексклюзивну" квартиру за 200 тисяч на місяць: у чому її унікальність (фото) У чому унікальність дороговартісної оренди (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У центрі Києва здають в оренду розкішну квартиру, вартість якої 200 000 гривень на місяць. Таку ціну орендодавці пояснюють унікальністю та ексклюзивністю помешкання.

Що незвичайного є в житлі - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Чому квартира "ексклюзивна"

В оголошенні йдеться про те, що квартиру створено за авторським дизайном і це перша її здача в оренду.

Помешкання розташоване в елітному житловому комплексі бізнес-класу на Печерську. Тож локація є цілком зручною для того, щоб дістатися центру міста.

У Києві здають в оренду &quot;ексклюзивну&quot; квартиру за 200 тисяч на місяць: у чому її унікальність (фото)

Житло розташоване на дев'ятому поверсі (фото: olx.ua)

Квартира містить багато кімнат різного призначення: пральня, гостьова, вітальня, три ванних кімнати, спальня, дитяча кімната, кухня, кабінет і гардероб.

Ще одним "плюсом" є три паркувальних місця, які йдуть у комплекті з квартирою.

Найбільше уваги в оголошенні приділено саме житловому комплексу. У шукачів може скластися враження, що така вартість вказана лише через розташування.

Щодо інтер'єру, то він досить стриманий, у спокійних тонах і без кричущих елементів дизайну. Місцями навіть темний.

У Києві здають в оренду &quot;ексклюзивну&quot; квартиру за 200 тисяч на місяць: у чому її унікальність (фото)У Києві здають в оренду &quot;ексклюзивну&quot; квартиру за 200 тисяч на місяць: у чому її унікальність (фото)У Києві здають в оренду &quot;ексклюзивну&quot; квартиру за 200 тисяч на місяць: у чому її унікальність (фото)У Києві здають в оренду &quot;ексклюзивну&quot; квартиру за 200 тисяч на місяць: у чому її унікальність (фото)У Києві здають в оренду &quot;ексклюзивну&quot; квартиру за 200 тисяч на місяць: у чому її унікальність (фото)У Києві здають в оренду &quot;ексклюзивну&quot; квартиру за 200 тисяч на місяць: у чому її унікальність (фото)

Дизайн квартири є авторським та унікальним (фото: olx.ua)

Цікаво, що в оголошенні також говорять про преміальні меблі та нову техніку, але на фото більшість кімнат є пустими, крім ванної та кухні.

У Києві здають в оренду &quot;ексклюзивну&quot; квартиру за 200 тисяч на місяць: у чому її унікальність (фото)У Києві здають в оренду &quot;ексклюзивну&quot; квартиру за 200 тисяч на місяць: у чому її унікальність (фото)У Києві здають в оренду &quot;ексклюзивну&quot; квартиру за 200 тисяч на місяць: у чому її унікальність (фото)

Більшість кімнат на фото без меблювання та побутового обладнання (фото: olx.ua)

В одній зі спалень на ліжку лежить матрац, який не відповідає його розмірам. Можливо, ліжко складається, а, можливо, новим мешканцям доведеться вигадати, що робити з вільним простором.

У Києві здають в оренду &quot;ексклюзивну&quot; квартиру за 200 тисяч на місяць: у чому її унікальність (фото)У Києві здають в оренду &quot;ексклюзивну&quot; квартиру за 200 тисяч на місяць: у чому її унікальність (фото)

Найбільше місця в спальні займає ліжко (фото: olx.ua)

Оголошення "висить" з 17 липня, і поки вочевидь ним ніхто не зацікавився.

Раніше ми розповідали, скільки коштує найдорожча квартира на Хрещатику.

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