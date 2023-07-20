В Киеве сдают в аренду "эксклюзивную" квартиру за 200 тысяч в месяц: в чем ее уникальность (фото)
В центре Киева сдают в аренду роскошную квартиру, стоимость которой составляет 200 000 гривен в месяц. Такую цену арендодатели объясняют уникальностью и эксклюзивностью жилья.
Что необычного есть в жилище - смотрите ниже в материале Styler.
Почему квартира "эксклюзивная"
В объявлении говорится, что квартира создана по авторскому дизайну и это первая ее сдача в аренду.
Апартаменты расположены в элитном жилом комплексе бизнес-класса на Печерске. Поэтому локация вполне удобная для того, чтобы добраться до центра города.
Жилье расположено на девятом этаже (фото: olx.ua)
Квартира содержит много комнат разного назначения: прачечная, гостевая, гостиная, три ванные комнаты, спальня, детская комната, кухня, кабинет и гардероб.
Еще одним "плюсом" являются три парковочных места, которые идут в комплекте с квартирой.
Больше всего внимания в объявлении уделено именно жилому комплексу. У потенциальных арендаторов может сложиться впечатление, что такая стоимость указана только из-за расположения.
Что касается интерьера, то он достаточно сдержан, в спокойных тонах и без кричащих элементов дизайна. Местами даже темный.
Дизайн квартиры авторский и уникальный (фото: olx.ua)
Интересно, что в объявлении также говорят о премиальной мебели и новой технике, но на фото большинство комнат пустые, кроме ванной и кухни.
Большинство комнат на фото без мебели и бытового оборудования (фото: olx.ua)
В одной из спален на кровати лежит матрас, не соответствующий ее размерам. Возможно, кровать складывается, а возможно новым жителям придется придумать, что делать со свободным пространством.
Больше места в спальне занимает кровать (фото: olx.ua)
Объявление "висит" с 17 июля, и пока очевидно им никто не заинтересовался.
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