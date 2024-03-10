У Києві здають "елітний" пентхаус за 20 тисяч доларів на місяць. Дивіться, як він виглядає (фото)

Як виглядає житло за 20 тисяч доларів на місяць

Так, в оголошенні зазначено, що трирівневий пентхаус "з євроремонтом у будинку преміум-класу" є "видовим" та розташований у центрі столиці. Площа житла - 485 квадратних метрів та ще 200 квадратних метрів облаштованої тераси.

Житло за 20 тисяч доларів (фото: olx.ua)

За 20 тисяч доларів на місяць, а це понад 760 тисяч гривень, власники пропонують не тільки "дизайнерський ремонт".

Скільки коштує оренда пентхауса у Києві (фото: olx.ua)

Поціновувачі "розкішного життя" зможуть облаштуватися на першому чи другому рівнях пентхауса (на кожному з них є спальні, гардеробні, санвузли). А на другому рівні є навіть камінна зала з мармуровим каміном та сауна.





Пентхаус у Києві (фото: olx.ua)

Але на цьому "розкішні умови" не закінчуються. На третьому рівні є винотека й лаунж-зона з баром, більярдними та тенісними столами, диваном та іншим. Окрім цього, з цієї зони є вихід на терасу, де є зона барбекю, душ та лежаки.





"Елітне" житло у Києві (фото: olx.ua)

Окрім цього, в оголошенні згадується і про безпеку. Людині, яка вирішить орендувати "елітний" пентхаус, пропонують ховатися під час повітряних тривог у закритому паркінгу, який "може використовуватися як бомбосховище".

Чи погодиться хтось орендувати такий "розкішний", як зазначили рієлтори, пентхаус - поки що залишається загадкою. Оголошення збирає тисячі переглядів, втім, досі залишається актуальним, хоча його розмістили ще наприкінці лютого.