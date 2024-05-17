У Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів. Дивіться, як вони виглядають (фото)

У Києві здають в оренду преміум апартаменти в ЖК "Tetris Hall" за 15 тисяч доларів. 4-х кімнатна квартира має новий дизайнерський ремонт, укомплектована всіма необхідними меблями та технікою відомих світових брендів. Зазначається, що раніше в апартаментах ніхто не жив.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію оголошення на OLX.

Як виглядають лакшері апартаменти

Квартира розташована в елітному районі Києва поблизу стадіону Олімпійський, власне панорами з апартаментів відкриваються саме на нього.

Приміщення має площу 170 кВ.м. і розташоване на 22-му поверсі. В апартаментах є кухня, столова зона, простора вітальня, два санвузли, пральня, великий балкон, дві вбиральні, три спальні.

Житло облаштоване у стильних пастельних кольорах. Кухня обставлена італійськими меблями "Bizzotto" та німецькою побутовою технікою фірми Mielе. Меблі у вітальні та в спальні також італійські від "DV Home". Меблі та сантехніка у ванних кімнатах від італійського бренду "Oasis Company".

Так виглядають апартаменти (фото: Olx)

Також зазначається, що встановлена система кондиціювання канального типу "Daikin". Побутові речі від брендів з США, Франції, Швейцарія.

У квартирі встановлено лазерну систему очищення води преміум класу. Прибудинкова територія охороняється, є своя інфраструктура: басейн на даху, спортзал, дитячий майданчик, ресторан.

У вартість оренди квартири також входить одне велике паркомісце в підземному паркінгу на дві машини й комора з ремонтом біля паркінгу.

В оголошенні зазначається, що вартість оренди 15 тисяч доларів - це без урахування комісії.

Так виглядають найдорожчі апартаменти у Києві (фото: Olx)