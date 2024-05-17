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У Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів. Дивіться, як вони виглядають (фото)

Київ, П'ятниця 17 травня 2024 16:11
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У Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів. Дивіться, як вони виглядають (фото) Як виглядають найдорожчі апартаменти Києва (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Києві здають в оренду преміум апартаменти в ЖК "Tetris Hall" за 15 тисяч доларів. 4-х кімнатна квартира має новий дизайнерський ремонт, укомплектована всіма необхідними меблями та технікою відомих світових брендів. Зазначається, що раніше в апартаментах ніхто не жив.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію оголошення на OLX.

Як виглядають лакшері апартаменти

Квартира розташована в елітному районі Києва поблизу стадіону Олімпійський, власне панорами з апартаментів відкриваються саме на нього.

Приміщення має площу 170 кВ.м. і розташоване на 22-му поверсі. В апартаментах є кухня, столова зона, простора вітальня, два санвузли, пральня, великий балкон, дві вбиральні, три спальні.

Житло облаштоване у стильних пастельних кольорах. Кухня обставлена італійськими меблями "Bizzotto" та німецькою побутовою технікою фірми Mielе. Меблі у вітальні та в спальні також італійські від "DV Home". Меблі та сантехніка у ванних кімнатах від італійського бренду "Oasis Company".

У Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів. Дивіться, як вони виглядають (фото)У Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів. Дивіться, як вони виглядають (фото)У Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів. Дивіться, як вони виглядають (фото)У Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів. Дивіться, як вони виглядають (фото)У Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів. Дивіться, як вони виглядають (фото)У Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів. Дивіться, як вони виглядають (фото)У Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів. Дивіться, як вони виглядають (фото)У Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів. Дивіться, як вони виглядають (фото)Так виглядають апартаменти (фото: Olx)

Також зазначається, що встановлена система кондиціювання канального типу "Daikin". Побутові речі від брендів з США, Франції, Швейцарія.

У квартирі встановлено лазерну систему очищення води преміум класу. Прибудинкова територія охороняється, є своя інфраструктура: басейн на даху, спортзал, дитячий майданчик, ресторан.

У вартість оренди квартири також входить одне велике паркомісце в підземному паркінгу на дві машини й комора з ремонтом біля паркінгу.

В оголошенні зазначається, що вартість оренди 15 тисяч доларів - це без урахування комісії.

У Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів. Дивіться, як вони виглядають (фото)У Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів. Дивіться, як вони виглядають (фото)У Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів. Дивіться, як вони виглядають (фото)У Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів. Дивіться, як вони виглядають (фото)У Києві здають апартаменти за 15 тисяч доларів. Дивіться, як вони виглядають (фото)Так виглядають найдорожчі апартаменти у Києві (фото: Olx)

Раніше ми показували, як виглядає квартира в Києві, яку здають в оренду за пів мільйона гривень.

Читайте також про те, що у рейтингу областей України щодо вартості оренди житла змінився лідер.

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