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Пшонці й не снилося. У Києві здають "золотий" таунхаус за 500 тисяч на місяць: фото вас здивують

Квартира вас здивує (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

У Києві з'явилися апартаменти, які сподобаються любителям розкоші. "Золотий" таунхаус, оренда якого коштує понад 500 тисяч гривень на місяць, сподобалися б Віктору Пшонці - скандальному екс-прокурору, який прославився своєю любов'ю до абсурдної розкоші.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт OLX розповідає, чим здивує "золотий" таунхаус і за що його власники хочуть отримувати по 15 тисяч доларів на місяць.

Дорого і багато - як виглядають апартаменти за нечувані гроші

В оголошенні зазначено, що 5-кімнатний таунхаус, площа якого становить 350 квадратних метрів, є "розкішними апартаментами". В описі також зазначено, що дизайн квартири є авторським, "у стилі Ренесансу".

"В оздобленні використано найдорожчі матеріали - мармур, золото, дуб. Простору вітальню прикрашає інсталяція зі справжнім бивнем слона, перські килими, елементи антикваріату 18-19 століть і, звичайно, зручні шкіряні дивани", - повідомляється в оголошенні.

Як виглядає "золотий" таунхаус (фото olx.ua)

За 500 тисяч на місяць любителі розкоші можуть отримати дві "майстер-спальні" з вбиральнями та санвузлами, величезну кухню-їдальню та вітальню. При цьому наголошується, що на території "преміального клубного будинку", в якому знаходиться така квартира, є власний басейн, а також сауна та холодна купіль.

"Золотий" таунхаус за 500 тисяч (фото olx.ua)

Попри "розкішний ремонт" та максимально "спокусливий" опис таунхауса, орендувати його не поспішають. Це оголошення збирає чимало переглядів, проте воно "висить" в актуальних вже давно, зрідка його лише оновлюють.

Ймовірно, за нинішніх умов подібна розкіш вже не має попиту. "Пшонка-стайл" став об'єктом жартів та мемів, нині подібні апартаменти лише провокують жарти у мережі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чоловік виграв будинок за 2 мільйони, але мало не втратив через свою злість.

Також нещодавно стало відомо, що жінка щовечора влаштовувала сусідам "голе шоу" і навіть не здогадувалася про це.

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