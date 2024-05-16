У рейтингу областей України щодо вартості оренди житла змінився лідер

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у квітні 2024 року становила 6 880 гривень. З початку року вартість зросла на 4,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

На перше місце за вартістю оренди знову вийшла Львівська область (11 914 гривень), обійшовши Закарпатську (11 772 гривень), яка лідирувала з початку 2023 року.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 35,4% до 9744 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 3,0% до 8989 гривень. Столиця на четвертому місці за вартістю.

Вартість оренди зростає у західних областях України. У той же час, найнижчі ціни близьких до фонту областях – Херсонській (2831 гривня), Сумській (3453 гривень) та Миколаївській (3485 гривень).

Ціна на оренду

Нагадаємо, за 2023 рік середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 15,9% до 6605 гривень. На перше місце вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2%.

2022 року оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази.