У рейтингу областей України щодо вартості оренди житла змінився лідер
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у квітні 2024 року становила 6 880 гривень. З початку року вартість зросла на 4,2%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.
На перше місце за вартістю оренди знову вийшла Львівська область (11 914 гривень), обійшовши Закарпатську (11 772 гривень), яка лідирувала з початку 2023 року.
На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 35,4% до 9744 гривень.
У Києві оренда подорожчала на 3,0% до 8989 гривень. Столиця на четвертому місці за вартістю.
Вартість оренди зростає у західних областях України. У той же час, найнижчі ціни близьких до фонту областях – Херсонській (2831 гривня), Сумській (3453 гривень) та Миколаївській (3485 гривень).
Ціна на оренду
Нагадаємо, за 2023 рік середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 15,9% до 6605 гривень. На перше місце вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2%.
2022 року оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази.
Відновлення ринку житла
Як зазначили в НБУ, ринок нерухомості України поступово відновлюється, хоча це стосується лише вторинного ринку. При цьому значно зросла привабливість та важливість оренди. Попит на оренду зріс, піднялися ціни, особливо у Києві. Це призвело до того, що співвідношення цін на покупку до цін оренди повернувся до свого довгострокового середнього рівня.