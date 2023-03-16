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У Києві збудують нову дворівневу транспортну розв'язку: як вона виглядатиме

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Київ, Четвер 16 березня 2023 10:32
У Києві збудують нову дворівневу транспортну розв'язку: як вона виглядатиме Фото: У Києві збудують нову транспортну розв'язку (kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

У Києві цього року планують розпочати будівництво нової розв'язки. Вона буде дворівневою на перетині вулиць Богатирської та Полярної.

Про це повідомили на офіційному порталі Києва.

Деталі про нову розв'язку транспорту

Розв'язка на Оболоні матиме пропускну здатність 11200 автомобілів/год. Зазначається, що комунальна корпорація "Київавтодор" закінчує розробку проектно-кошторисної документації щодо реконструкції транспортного вузла на перехресті вулиць Богатирської та Полярної.

Наступним кроком стане оголошення процедури закупівель безпосередньо для виконання реконструкційних робіт.

За планом, реконструкція транспортного вузла триватиме близько 2 років, якщо буде регулярне фінансування проекту.

Будуватимуть розв'язку типу "неповний лист конюшини". Проектна пропускна спроможність вузла - 11200 автомобілів/год, а це в кілька разів вище перехрестя, що нині діє, зі світлофором, який постійно гальмує рух машин.

Проїзд з вулиці Полярної до вулиці Героїв Дніпра здійснюватиметься через шляхопровід із шістьма смугами руху.

Протяжність споруди – 125 м. На розв'язці облаштують велодоріжки, а на шляхопроводі – загальний велопохідний тротуар. Загальна довжина велодоріжок становитиме 2,8 км.

Як виглядатиме розв'язка

У Києві збудують нову дворівневу транспортну розв'язку: як вона виглядатимеУ Києві збудують нову дворівневу транспортну розв'язку: як вона виглядатимеТак виглядатиме новий транспортний вузол на Оболоні (фото: kyivcity.gov.ua)

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