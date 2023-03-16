В Киеве построят новую двухуровневую транспортную развязку: как она будет выглядеть
В Киеве в этом году планируют начать строительство новой развязки. Она будет двухуровневой на пересечении улиц Богатырской и Полярной.
Об этой новости сообщили на официальном портале Киева.
Детали о новой развязке транспорта
У развязки на Оболони будет пропускная способность 11200 автомобилей/час. Отмечается, что коммунальная корпорация "Киевавтодор" заканчивает разработку проектно-сметной документации по реконструкции транспортного узла на пересечении улиц Богатырской и Полярной.
Следующим шагом станет объявление процедуры закупок непосредственно для выполнения работ по реконструкции.
По плану реконструкция транспортного узла продлится около 2 лет, если будет регулярное финансирование проекта.
Строить будут развязку типа "неполный лист клевера". Проектная пропускная способность узла - 11200 автомобилей/час, а это в несколько раз выше ныне действующего перекрестка со светофором, который постоянно тормозит движение машин.
Проезд с улицы Полярной до улицы Героев Днепра будет осуществляться через путепровод с шестью полосами движения.
Протяженность сооружения - 125 м. На развязке обустроят велодорожки, а на путепроводе - общий велопешеходный тротуар. Общая длина велодорожек будет составлять 2,8 км.
Как будет выглядеть развязка
Так будет выглядеть новый транспортный узел на Оболони (фото: kyivcity.gov.ua)
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