В Киеве построят новую двухуровневую транспортную развязку: как она будет выглядеть

В Киеве в этом году планируют начать строительство новой развязки. Она будет двухуровневой на пересечении улиц Богатырской и Полярной.

Об этой новости сообщили на официальном портале Киева.

Детали о новой развязке транспорта

У развязки на Оболони будет пропускная способность 11200 автомобилей/час. Отмечается, что коммунальная корпорация "Киевавтодор" заканчивает разработку проектно-сметной документации по реконструкции транспортного узла на пересечении улиц Богатырской и Полярной.

Следующим шагом станет объявление процедуры закупок непосредственно для выполнения работ по реконструкции.

По плану реконструкция транспортного узла продлится около 2 лет, если будет регулярное финансирование проекта.

Строить будут развязку типа "неполный лист клевера". Проектная пропускная способность узла - 11200 автомобилей/час, а это в несколько раз выше ныне действующего перекрестка со светофором, который постоянно тормозит движение машин.

Проезд с улицы Полярной до улицы Героев Днепра будет осуществляться через путепровод с шестью полосами движения.

Протяженность сооружения - 125 м. На развязке обустроят велодорожки, а на путепроводе - общий велопешеходный тротуар. Общая длина велодорожек будет составлять 2,8 км.

Как будет выглядеть развязка

Так будет выглядеть новый транспортный узел на Оболони (фото: kyivcity.gov.ua)