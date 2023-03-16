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В Киеве построят новую двухуровневую транспортную развязку: как она будет выглядеть

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Киев, Четверг 16 марта 2023 10:32
В Киеве построят новую двухуровневую транспортную развязку: как она будет выглядеть Фото: В Киеве построят новую транспортную развязку (kyivcity.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в этом году планируют начать строительство новой развязки. Она будет двухуровневой на пересечении улиц Богатырской и Полярной.

Об этой новости сообщили на официальном портале Киева.

Детали о новой развязке транспорта

У развязки на Оболони будет пропускная способность 11200 автомобилей/час. Отмечается, что коммунальная корпорация "Киевавтодор" заканчивает разработку проектно-сметной документации по реконструкции транспортного узла на пересечении улиц Богатырской и Полярной.

Следующим шагом станет объявление процедуры закупок непосредственно для выполнения работ по реконструкции.

По плану реконструкция транспортного узла продлится около 2 лет, если будет регулярное финансирование проекта.

Строить будут развязку типа "неполный лист клевера". Проектная пропускная способность узла - 11200 автомобилей/час, а это в несколько раз выше ныне действующего перекрестка со светофором, который постоянно тормозит движение машин.

Проезд с улицы Полярной до улицы Героев Днепра будет осуществляться через путепровод с шестью полосами движения.

Протяженность сооружения - 125 м. На развязке обустроят велодорожки, а на путепроводе - общий велопешеходный тротуар. Общая длина велодорожек будет составлять 2,8 км.

Как будет выглядеть развязка

В Киеве построят новую двухуровневую транспортную развязку: как она будет выглядетьВ Киеве построят новую двухуровневую транспортную развязку: как она будет выглядетьТак будет выглядеть новый транспортный узел на Оболони (фото: kyivcity.gov.ua)

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