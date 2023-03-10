Ось таким може бути житло українців, які втратили домівки через війну: нові проєкти (фото)

Українські архітектори створили проєкти житла для українців, які втратили домівки через війну. Фахівці розробили 13 типів оселі.

Про це пише БЖ .

Як виглядатиме житло українців, які втратили домівки

Архітектурне бюро Büro A24D почало розробляти проєкти капітального житла для українців, що втратили оселю, ще з перших хвиль внутрішніх переміщень у 2015 році.

За ці роки фахівці провели численні дослідження і спроєктували 13 типів осель. Ще 2 перебувають у стані розробки.

Один із варіантів житла (фото: büro A24D)

"Заощадження за рахунок якості - стежка в нікуди. Основна економія має відбуватися за рахунок максимально ефективних планувань, розумного використання кожного квадратного сантиметру, а також ефективності інженерних і будівельних рішень", - розповіли автори проєктів.

Також архітектори зазначають, що їхня лінійка типів і їх варіацій передбачає потреби більшості родин, що дозволяє обрати оптимальний варіант під кожний окремий випадок.

Так може виглядати житло (фото: büro A24D)

13-ий проєкт житла повністю уніфіковано під масове індустріальне виробництво. Архітектори зазначають, що споруда майже повністю виготовляється з бетону. За останні роки цей матеріал найменше змінився в ціні, порівняно з іншими.

Інженерний модуль ретельно розроблений з урахуванням вимог масового виробництва та логістики.

Візуалізація 13-го проєкту житла (фото: büro A24D)

Як реалізовуватимуть ці проєкти

Архітектурне бюро Büro A24D готове надати ці проєкти у вільний доступ для некомерційного використання на час війни та ліквідації її наслідків.

"Отримавши фінансову допомогу від держави чи фондів, громадяни зможуть збудувати собі гідне житло, безкоштовно скориставшись цими проєктами”, - зазначають архітектори.

Варіанти спроєктованого житла (фото: büro A24D)