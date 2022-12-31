Олег Скрипка влаштував раптовий концерт на вокзалі у Києві (фото, відео)

На залізничному вокзалі Києва 30 грудня виступив гурт Воплі Відоплясова та її фронтмен Олег Скрипка. Виступ проходив у вестибюлі вокзалу. На ньому були пасажири, які чекали на поїзди, а також фанати колективу, які спеціально приїхали на концерт.
Про це повідомляє "Суспільне".
Концерт відбувався абсолютно безкоштовно для глядачів. За словами Скрипки, ця ідея виникла для підняття бойового духу українців перед новорічними святами.
"У жодному разі не потрібно зупиняти музику. Щоб музика звучала і допомагала нам піднімати дух, щоб люди не забували донатити, допомагати армії, переселенцям, тим, хто в госпіталях і всім, хто потребує допомоги", - сказав музикант.
Зазначимо, що на міні-святі пролунали колядки, військові пісні, авторські треки музкантів.
Зазначимо, що люди на вокзалі із задоволенням сприйняли таку ініціативу музикантів. Незважаючи на війну, культура має існувати.
Дивіться на відео, як люди тепло зустрічали артистів.
Нагадаємо, що раніше Олег Скрипка зізнався, що мав бізнес у Росії.