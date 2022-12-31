Олег Скрипка устроил внезапный концерт на ж/д вокзале в Киеве (фото, видео)

Как прошел концерт Олега Скрипки

Концерт проходил абсолютно бесплатно для зрителей. По словам Скрипки, эта идея возникла для поднятия боевого духа украинцев перед новогодними праздниками.

"Ни в коем случае не нужно останавливать музыку. Чтобы музыка звучала и помогала нам поднимать дух, чтобы люди не забывали донатить, помогать армии, переселенцам, тем, кто в госпиталях и всем нуждающимся в помощи", - сказал музыкант.

Отметим, что на мини-празднике прозвучали колядки, военные песни, авторские треки музкантов.

Олег Скрипка дал концерт на вокзале Киева (фото: suspilne.media)

Отметим, что люди на вокзале с удовольствием восприняли такую инициативу музыкантов. Несмотря на войну, культура должна существовать.

Смотрите на видео, как тепло люди встречали артистов.