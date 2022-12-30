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В Киеве закрывают большой магазин Zara на Крещатике: что известно

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Пятница 30 декабря 2022 15:57
В Киеве закрывают большой магазин Zara на Крещатике: что известно Zara закрыла самый большой магазин в Киеве (фото: Interfax)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве на Крещатике закрылся главный магазин бренда Zara. В компании говорят, что сделали это далеко не из-за войны в Украине.

Что стало причиной закрытия крупнейшего магазина бренда в Киеве - читайте ниже в материале Styler.

Что известно о закрытии

30 декабря самый большой в Киеве магазин бренда Zara закрылся. Работники уже даже сняли вывеску. Как сообщила испанская компания-собственница Inditex изданию Forbes, руководители делают это по коммерческим причинам, а не из-за войны в Украине.

"Это отдельное закрытие, четко отвечающее коммерческим причинам, как мы делаем на всех рынках, где работаем", - объяснили представители Inditex.

В Киеве закрывают большой магазин Zara на Крещатике: что известно

Закрытый магазин Zara на Крещатике в Киеве (фото: forbes.ua)

Известно, что этот трехэтажный магазин на Крещатике площадью 1000 квадратных метров был первым магазином Inditex в Украине. Он открылся в мае 2008 года и проработал целых 14 лет.

Другие магазины ритейлера Inditex, а это Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka и Oysho, не работают с 24 февраля. Интересно, что площади этих магазинов в ТРЦ сохраняются за ними до сих пор.

В октябре также оказалось, что бренд Zara решил не уходить с российского рынка. Чтобы обойти все трудности, Inditex планирует остаться в РФ путем продажи бизнеса ливанскому бизнесмену, которого российские власти не считают недружественным.

Ранее мы рассказывали об украинском бренде, который взял на работу "хорошую россиянку".

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