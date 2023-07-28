UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві зафіксували найбільшого сірого щура у світі: скільки він важить

Фото: У Києві показали величезного щура (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В одній із ветеринарних клінік Києва зафіксували щура рекордних розмірів. Гризун важить 885 грамів, а його зріст становить 47 сантиметрів.

Про домашнього вихованця розповіли у "Київ 24".

Що відомо про гризуна-рекордсмена

Зазначається, що щура звуть Сквіш, його колись знайшли на вулиці Дмитро та Яна Павленко. Тоді розміри гризуна були зовсім не такі значні. Гризун не злякався людей і одразу прижився у новій родині.

"Дроти не гриз, вази не перекидав, але ревнував до комп'ютерної миші й завжди просився, щоб його почухали", - сказано в повідомленні.

Один із власників звіра - Дмитро зараз служить у ЗСУ і вдома буває нечасто. Але коли боєць повернувся, то не очікував побачити свого улюбленця таким великим. Сквіш постійно ріс і ставав дедалі більше.

Cквиш важить 885 грамів (фото: t.me/kyivtv)

За даними Wikipedia, у світі немає сірого щура, який би важив понад 885 грамів. Натомість в Україні тепер такий екземпляр є.

У Києві живе найбільший сірий щур у світі (фото: t.me/kyivtv)

Читайте також, які шість порід собак вважаються найрозумнішими.

А також ми розповідали, які породи кішок існували ще з давніх-давен.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київтваринигрызуны