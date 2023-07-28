У Києві зафіксували найбільшого сірого щура у світі: скільки він важить

В одній із ветеринарних клінік Києва зафіксували щура рекордних розмірів. Гризун важить 885 грамів, а його зріст становить 47 сантиметрів.
Про домашнього вихованця розповіли у "Київ 24".
Зазначається, що щура звуть Сквіш, його колись знайшли на вулиці Дмитро та Яна Павленко. Тоді розміри гризуна були зовсім не такі значні. Гризун не злякався людей і одразу прижився у новій родині.
"Дроти не гриз, вази не перекидав, але ревнував до комп'ютерної миші й завжди просився, щоб його почухали", - сказано в повідомленні.
Один із власників звіра - Дмитро зараз служить у ЗСУ і вдома буває нечасто. Але коли боєць повернувся, то не очікував побачити свого улюбленця таким великим. Сквіш постійно ріс і ставав дедалі більше.
За даними Wikipedia, у світі немає сірого щура, який би важив понад 885 грамів. Натомість в Україні тепер такий екземпляр є.
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