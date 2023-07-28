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В Киеве зафиксировали самую большую серую крысу в мире: сколько она весит

Фото: В Киеве показали показали огромную крысу (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В одной из ветеринарных клиник Киева зафиксировали крысу рекордных размеров. Грызун весит 885 граммов, а его рост составляет 47 сантиметров.

О домашнем питомце рассказали в "Киев 24".

Что известно о грызуне-рекордсмене

Отмечается, что крысу зовут Сквиш, ее когда-то нашли на улице Дмитрий и Яна Павленко. Тогда размеры грызуна были совсем не такие внушительные. Сквиш не испугался людей и сразу прижился в новой семье.

"Проволоки не грыз, вазы не опрокидывал, но ревновал к компьютерной мыши и всегда просился, чтобы его почесали", - сказано в сообщении.

Один из владельцев зверька - Дмитрий сейчас служит в ВСУ и дома бывает нечасто. Но когда боец вернулся,  то не ожидал увидеть своего любимца таким большим. Сквиш постоянно рос и становился все больше.

Cквиш весит 885 граммов (фото: t.me/kyivtv)

По данным Wikipedia,в мире нет серой крысы, которая бы весила более 885 граммов. Зато в Украине теперь такой экземпляр имеется.

В Киеве живет самая большая серая крыса в мире (фото: t.me/kyivtv)

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