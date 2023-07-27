Ці шість порід собак вважаються найрозумнішими

Деякі породи собак мають вищий інтелект, кращу пам'ять, легше піддаються дресируванню. Якщо ви плануєте завести вірного друга, варто при виборі враховувати ці якості майбутнього годованця.

Про те, які породи собак вважаються найрозумнішими - читайте в матеріалі Styler.

Ротвейлер

Ця міцна і потужна собака ще має й високий інтелект. Ротвейлер легко піддається дресируванню, його можна буде навчити виконувати різноманітні команди.

Собака завжди залишається відданим господарю, це надійний захисник, який ніколи не зрадить. Єдина умова до виховання домашнього улюбленця - регулярні фізичні навантаження та тренування.

Ротвейлер (фото: wikipedia)

Доберман

Добермани - витончені, граціозні тваринки та надійні охоронці. Такі собаки дуже спритні, розумні та сміливі, мають добре розвинену мускулатуру та легко піддаються дресируванню.

Підходять для людей, які мають час на тривалі прогулянки. Попри поширений міф про їхню агресивність, ці тваринки насправді розвиваються під впливом своїх господарів.

Доберман (фото: wikipedia)

Німецька вівчарка

Про розумові здібності цієї породи знають, мабуть, всі та не дарма. Цих собак відрізняють високий інтелект і феноменальна пам'ять. Крім того, можуть тваринки можуть допомогти власнику подолати стрес та заспокоїтись.

Німецьких вівчарок часто використовують як надійних охоронців та захисників, адже вони легко впораються з будь-якою небезпекою, не бояться екстремальних ситуацій та добре піддаються дресируванню.

Вівчарка (фото: freepik)

Пудель

Милий та кмітливий пес, який у першу чергу відрізняється своїм оригінальним зовнішнім виглядом. Пуделі дуже товариські, н авіть якщо взяти вихованця дорослим, він швидко полюбить нову родину.

Також ці чотирилапі дуже слухняні та кмітливі, вони швидко запам'ятовують усі команди та люблять вивчати щось нове.

Пудель (фото: freepik)

Папійон

Попри малі розміри, це слухняна, розумна порода, яка ніколи не може всидіти на одному місці.

Через малі розміри папійонів можна тримати у квартирі. Однак необхідно забезпечити їм регулярну активність та обов'язково щодня виходити на прогулянку.

Папійон (фото: petsi)

Бордер-коллі

Вони вважаються чи не найрозумнішими домашніми улюбленцями - ви можете навчити пса виконувати найбільшу кількість команд. А сам процес навчання триватиме вкрай швидко та легко. Варто врахувати, що тваринки вимагають дуже багато уваги та регулярного вигулу.

Також не забувайте, що ці улюбленці не дуже люблять жити у квартирі та потребують багато простору.

Бордер-коллі (фото: petsi)