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В Києві зафіксували грім з блискавкою під час заметілі (відео)

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Київ, Субота 04 березня 2023 23:15
В Києві зафіксували грім з блискавкою під час заметілі (відео) У Києві грім і блискавка (ілюстративний колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві ввечері 4 березня сильно погіршилася погода. Пориви вітру перетворилися на снігову заметіль, на фоні якої можна було побачити блискавку і почути грім.

Дивіться відео незвичайного погодного явища - у матеріалі Styler нижче.

В Telegram-каналах почали з'являтися відео з проханням до мешканців - Києва не лякатися, адже це грім, а не вибухи російських ракет.

Дійсно, в деяких районах столиці очевидці були не на жарт налякані, але більше здивовані побачити блискавку, а згодом і почути грім під час того, як сніг і сильний вітер утворили заметіль на вулиці.

Таке явище вкрай рідкісне, адже на календарі лише початок весни, а на градуснику близько нуля.

З різних районів Києва почали з'являтися відео сьогоднішнього апокаліпсису

Така зараз ситуація з температурою в Києві, і прогноз на наступні кілька днів не надто тішить.

В Києві зафіксували грім з блискавкою під час заметілі (відео)В Києві зафіксували грім з блискавкою під час заметілі (відео)

Скриншот: Gismeteo

Нагадаємо, що у Києві на суботу 4 березня оголосили штормове попередження.

Раніше ми писали, як себе поводити під час сильного вітру, щоб уберегтися від небезпеки.

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Київ