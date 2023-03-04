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В Киеве творится настоящий апокалипсис с громом и молнией во время метели (видео)

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Киев, Суббота 04 марта 2023 23:15
В Киеве творится настоящий апокалипсис с громом и молнией во время метели (видео) В Киеве гром и молния (иллюстративный коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве вечером 4 марта сильно ухудшилась погода. Порывы ветра превратились в снежную метель, на фоне которой можно было увидеть молнию и услышать гром.

Смотрите видео необычного погодного явления - в материале Styler ниже.

В Telegram-каналах начали появляться видео с просьбой к жителям Киева - не пугаться, ведь это гром, а не взрывы российских ракет.

Действительно, в некоторых районах столицы очевидцы были не на шутку напуганы, но больше удивлены увидеть молнию, а впоследствии и услышать гром во время того, как снег и сильный ветер образовали метель на улице.

Такое явление крайне редко, ведь на календаре только начало весны, а на градуснике около нуля.

Из разных районов Киева начали появляться видео сегодняшнего апокалипсиса

Такова сейчас ситуация с температурой в Киеве, и прогноз на следующие несколько дней не слишком радует.

В Киеве творится настоящий апокалипсис с громом и молнией во время метели (видео)В Киеве творится настоящий апокалипсис с громом и молнией во время метели (видео)

Скриншот: Gismeteo

Напомним, что в Киеве на субботу 4 марта объявили штормовое предупреждение.

Раньше мы писали, как себя вести во время сильного ветра, чтобы уберечься от опасности.

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Киев