У Києві забудовники знесли один із найстаріших будинків, якому понад 160 років: активісти обурені (фото)

Деталі скандалу

Активіст опублікував фото процесу знесення будинку на Жилянській, 47.

"У ці хвилини забудовник "Ковальська" самовільно зносить найстарішу будівлю вул. Жилянська (одноповерховий будинок 1860-х рр. під № 47)", - йдеться в його повідомленні.

Вигляд будинку до та після знесення (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Замість історичної споруди забудовник планує звести багатофункціональний комплекс площею понад 80 000 квадратних метрів.

Чому будинок не можна зносити

Цей будинок є найстаршою забудовою на вулиці Жилянській, яка збереглася до нашого часу. У подібних будинках в 1860-х-1870-х роках жили Старицькі, Драгоманови та інші видатні діячі.

Вважається, що садиба належала до території пивзаводу Йосифа Бродського.

У коментарях до допису активіста зазначають, що вона була дерев'яною, що для Центрального історичного ареалу - рідкість. Раніше такими спорудами була всіяна Нова Забудова, історична місцевість у Києві.

Будинок на Жилянській залишався єдиною архітектурною пам'яткою з цієї серії.

У 2021 році він потрапив до так званого "Списку Кличка по культурній спадщині". Тоді мер Києва сформував список зі 100 цінних історичних будівель, а КМДА наклала мораторій на їх демонтаж або перебудову.

Будинок на вулиці Жилянській також входив до цього переліку.

Скриншот: facebook.com/AmiDPerov

Реакція киян

У коментарях мешканці та гості столиці почали обурюватися таким діям забудовника та КМДА: