У Києві зацвіли "макаронні дерева". Ви тільки гляньте на цю красу (фото)

У Києві масово розцвіли катальпи. Це дерево у народі прозвали "макаронним", оскільки на ньому утворюються довгі стручки, які звисають з гілок як вермішель.

"Макаронні дерева" заквітчали столицю

"Коли проходитимете повз дерево із суцвіттям з маленьких "орхідей", схожим на каштанове, і яблучним ароматом не менш стійким за липовий, зверніть увагу на звисаючі стручки з насінням. Через них це дерево називають макаронним, індіанським бобовим та сигарним. Це все про катальпу - південну гостю, яка вже давно оселилася у Києві", - пише Король.

Для катальпи звичним є клімат субтропічних регіонів Північної Америки, Карибів і Східної Азії. Але вона чудово себе почуває у Києві. В Україну цю культуру завезли ще у 19 ст. і здебільшого вирощували на півдні країни.

"Можливо, саме тому, що катальпа любить тепло, вона чи не остання розпускається навесні. Хоча й у холодну пору є те, що її вирізняє з-поміж інших - стручки з насінням, які можуть бути до 25-35 см у довжину", - додає Олексій.

Цвітіння катальп у Києві (фото: Facebook.com/Олексій Король)

Які види катальпи ростуть у Києві

З 10 видів катальп у Києві найчастіше висаджують катальпу звичайну або бігнонієподібну (Catalpa bignonioides) з листям до 15 см у довжину та катальпу прекрасну (Catalpa speciosa), яка може вирости до 20 м у висоту.

Сорт катальпи бігнонієподібної на штамбі Нана майже не квітне, може бути кілька суцвіть, проте це чудове декоративне дерево зі щільною кроною.

Також в Україні можна зустріти катальпу яйцеподібну (Catalpa ovata) і катальпу гібридну (Catalpa hybrida). Всі види й сорти відрізняються кольором суцвіть і листя, а також його розміром.

Завдяки значній площі листової пластини, катальпа може поглинати більше пилу, вуглекислого й вихлопних газів, та краще очищувати повітря.

"Насолоджуйтеся красою катальп. Вони квітнутимуть ще кілька тижнів", - наголосив Король.

Цвітіння катальп у Києві (фото: Facebook.com/Олексій Король)