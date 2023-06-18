Як виглядав Київ під час та після Великої Світової війни: архівні фото 1941-1949 років

Київ дуже постраждав під час Великої Вітчизняної війни. 19 вересня 1941 року німці зайшли до столиці в Україну і почалася страшна окупація міста, яка тривала близько двох років. На той момент жителів залишалося лише 400 тисяч осіб, решта пішли на війну або евакуювалися.

Як виглядав Київ під час війни, а також одразу після її закінчення, показали на сторінці спільноти "Спрага" у Facebook.

Київ під час війни

У 1941-1943 році окупанти створили в столиці два концентраційні табори - Дарницький і Сирецький, в яких загинуло понад 90 тисяч осіб. Ще близько 100 тисяч людей було викрадено до Німеччини.

Для масових розстрілів використали урочище Бабин Яр. За підрахунками істориків, там могли загинути від 70 до 200 тисяч людей.

За час окупації Київ двічі охопили сильну пожежу. 24 вересня 1991 року – вогнем охопило всю центральну частину столиці після серії вибухів. Горіла вулиця Городецького, Хрещатик, Інститутська та нинішній Майдан.

Як виглядав Київ у 1941-1943 pp.

Друга пожежа сталася у листопаді 1943 року. Німці спалили Київський університет, нинішню Парламентську бібліотеку та будинки у центрі міста. Також сильно постраждав Успенський собор – його було підірвано 3 листопада 1941 року.

Як виглядав Київ у 1941-1943 рр.

За час окупації було зруйновано близько тисячі будинків, знищено всі мости через Дніпро, пограбовано всі музеї, бібліотеки, театри. Місто залишилося без каналізації та водопроводу, транспорт не працював. З 400 тисяч людей у місті вціліло лише 180 тисяч. 6 листопада 1943 року Київ було звільнено.

Як виглядав Київ у 1943 році

Київ після війни

Центральну частину столиці України відновлювати почали швидко. Вже після 1945 року у місті було відновлено всі центральні вулиці, почав ходити транспорт, ремонтують мости.

"Деякі місця просто не впізнати, деякі знайомі. Але славне місто знову ожило після вогняного урагану війни", - вказано під фото.

Як виглядав Київ у 1945-1949 pp.