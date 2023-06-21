В Киеве застройщики снесли один из самых старых домов, которому более 160 лет: активисты возмущены (фото)

Застройщики снесли самый старый дом по улице Жилянской в Киеве для того, чтобы возвести многофункциональный комплекс. При этом на старинное здание наложен мораторий о невозможности уничтожения.
Об этом сообщил столичный активист Дмитрий Перов на своей странице в Facebook.
Активист опубликовал фото процесса сноса дома на Жилянской, 47.
"В эти минуты застройщик "Ковальська" самовольно сносит старейшее здание ул. Жилянская (одноэтажный дом 1860-х гг. под № 47)", - говорится в его сообщении.
Вид дома до и после сноса (фото: facebook.com/AmiDPerov)
Вместо исторического сооружения застройщик планирует построить многофункциональный комплекс площадью более 80 000 квадратных метров.
Этот дом является старейшей застройкой на улице Жилянской, которая сохранилась до наших дней. В подобных домах в 1860-1870-х годах жили Старицкие, Драгомановы и другие известные деятели.
Считается, что усадьба принадлежала территории пивзавода Иосифа Бродского.
В комментариях к сообщению активиста отмечают, что она была деревянной, что для Центрального исторического ареала - редкость. Ранее такими постройками была усеяна Новая Застройка, историческая местность в Киеве.
Дом на Жилянской оставался единственным архитектурным памятником из этой серии.
В 2021 году он попал в так называемый "Список Кличко по культурному наследию". Тогда мэр Киева сформировал список из 100 ценных исторических построек, а КГГА наложила мораторий на их демонтаж или перестройку.
Дом по улице Жилянской также входил в этот перечень.
Скриншот: facebook.com/AmiDPerov
В комментариях жители и гости столицы начали возмущаться таким действиям застройщика и КГГА:
Раньше мы показывали, каким был Киев во время Второй мировой войны и после нее.
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