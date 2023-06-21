У Києві забудовники знесли один із найстаріших будинків, якому понад 160 років: активісти обурені (фото)
Забудовники знесли найстаріший будинок на вулиці Жилянській у Києві для того, щоб звести багатофункціональний комплекс. При цьому на старовинну будівлю накладено мораторій про неможливість знищення.
Про це повідомив столичний активіст Дмитро Перов на своїй сторінці у Facebook.
Деталі скандалу
Активіст опублікував фото процесу знесення будинку на Жилянській, 47.
"У ці хвилини забудовник "Ковальська" самовільно зносить найстарішу будівлю вул. Жилянська (одноповерховий будинок 1860-х рр. під № 47)", - йдеться в його повідомленні.
Вигляд будинку до та після знесення (фото: facebook.com/AmiDPerov)
Замість історичної споруди забудовник планує звести багатофункціональний комплекс площею понад 80 000 квадратних метрів.
Чому будинок не можна зносити
Цей будинок є найстаршою забудовою на вулиці Жилянській, яка збереглася до нашого часу. У подібних будинках в 1860-х-1870-х роках жили Старицькі, Драгоманови та інші видатні діячі.
Вважається, що садиба належала до території пивзаводу Йосифа Бродського.
У коментарях до допису активіста зазначають, що вона була дерев'яною, що для Центрального історичного ареалу - рідкість. Раніше такими спорудами була всіяна Нова Забудова, історична місцевість у Києві.
Будинок на Жилянській залишався єдиною архітектурною пам'яткою з цієї серії.
У 2021 році він потрапив до так званого "Списку Кличка по культурній спадщині". Тоді мер Києва сформував список зі 100 цінних історичних будівель, а КМДА наклала мораторій на їх демонтаж або перебудову.
Будинок на вулиці Жилянській також входив до цього переліку.
Скриншот: facebook.com/AmiDPerov
Реакція киян
У коментарях мешканці та гості столиці почали обурюватися таким діям забудовника та КМДА:
- "Господи, коли ж вони дійсно понесуть покарання!"
- "Кінця цьому не буде. Яке майбутнє має країна, яка взагалі не цінує своє минуле? Я маю на увазі пам'ятки архітектури, природу".
- "Які ж вони конч*ні!!!"
- "Могли б цей крихітний будинок відреставрувати, маючи такі потужності. Як так?"
Раніше ми показували, яким був Київ у часи Другої світової війни та після неї.
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