В Киеве застройщики снесли один из самых старых домов, которому более 160 лет: активисты возмущены (фото)

Застройщики снесли самый старый дом по улице Жилянской в Киеве для того, чтобы возвести многофункциональный комплекс. При этом на старинное здание наложен мораторий о невозможности уничтожения.

Об этом сообщил столичный активист Дмитрий Перов на своей странице в Facebook .

Детали скандала

Активист опубликовал фото процесса сноса дома на Жилянской, 47.

"В эти минуты застройщик "Ковальська" самовольно сносит старейшее здание ул. Жилянская (одноэтажный дом 1860-х гг. под № 47)", - говорится в его сообщении.

Вид дома до и после сноса (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Вместо исторического сооружения застройщик планирует построить многофункциональный комплекс площадью более 80 000 квадратных метров.

Почему дом нельзя сносить

Этот дом является старейшей застройкой на улице Жилянской, которая сохранилась до наших дней. В подобных домах в 1860-1870-х годах жили Старицкие, Драгомановы и другие известные деятели.

Считается, что усадьба принадлежала территории пивзавода Иосифа Бродского.

В комментариях к сообщению активиста отмечают, что она была деревянной, что для Центрального исторического ареала - редкость. Ранее такими постройками была усеяна Новая Застройка, историческая местность в Киеве.

Дом на Жилянской оставался единственным архитектурным памятником из этой серии.

В 2021 году он попал в так называемый "Список Кличко по культурному наследию". Тогда мэр Киева сформировал список из 100 ценных исторических построек, а КГГА наложила мораторий на их демонтаж или перестройку.

Дом по улице Жилянской также входил в этот перечень.

Скриншот: facebook.com/AmiDPerov

Реакция киевлян

В комментариях жители и гости столицы начали возмущаться таким действиям застройщика и КГГА: