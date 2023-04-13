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У Києві з'являться нові автобуси з Гамбурга: як вони виглядають (фото)

У Києві їздитимуть нові автобуси (фото: facebook.com/kyiv.city)
Автор: Анна Шиканова

У найближчі два тижні дорогами Києва почнуть їздити нові автобуси, які столиці подарувало місто-побратим Гамбург. Їх планують запустити на нові маршрути.

Як виглядають ці автобуси та в чому їхня відмінність - читайте нижче.

У чому особливість нових автобусів

Як повідомляється на сайті КМДА, до столиці прибули 4 автобуси Mercedes з Німеччини. Це сучасний міський транспорт із системою відеоспостереження та Wi-Fi.

"Ці автобуси - сучасні, з низькою підлогою, із системами відеоспостереження та Wi-Fi у салоні - нам передали транспортні підприємства Гамбурга та Галлє. Три з них - це ті, про які я домовився під час нещодавнього візиту до Гамбурга. Ще один автобус приїде з німецького міста Галлє. Найближчим часом - після відповідної реєстрації цей пасажирський транспорт вийде на маршрути столиці", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У Києві почнуть їздити нові німецькі автобуси (фото: kyivcity.gov.ua)

На які маршрути запустять нові автобуси

Він додав, що ці автобуси повністю відповідають усім ключовим вимогам якісного громадського транспорту. Ними замінять деякі маршрутки у Києві.

"Поступово ми вже зараз витіснятимемо ті маршрутки, які не виконують своїх зобов'язань, які взяли на себе щодо оновлення парку, і запускатимемо нові автобуси на нові маршрути з новим обладнанням по місту Києву", - підкреслив Кличко.

У Києві почнуть їздити нові німецькі автобуси (фото: kyivcity.gov.ua)

До речі, раніше ми писали, що в одному з українських міст зробили безкоштовний проїзд у тролейбусах.

А ще розповідали про те, що у Києві створили "Пункт незламності" на базі автобуса.

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