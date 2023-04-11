В одному з українських міст зробили безкоштовний проїзд у тролейбусах: що відомо

У комунальному транспорті Херсона, а саме у тролейбусах, зробили безкоштовний проїзд для пасажирів.

Що відомо про проїзд у Херсоні

Безкоштовно користуватися транспортом можуть не лише міські жителі, а й військові та переселенці. Для проїзду не потрібно пред'являти жодних документів.

З 10 квітня запустили 20 тролейбусів на 3 маршрутах, а саме:

• 8 маршрут "вул. Полтавська (мкр. Житселище) - вул. Залаегерсег"

• 9 маршрут "пл. Білозерська - пл. Ганнібала"

• 12 маршрут "вул. Володимира Великого (мкр. Таврійський) – вул. Залаегерсег".

Зазначається, що режим роботи вказаних маршрутів з 07:20 ранку до 17:30 години.

Крім того, у місті на перехрестях, де найбільш ускладнений рух почали працювати світлофори. Робота у цьому напрямі триває.