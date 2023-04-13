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В Киеве появятся новые автобусы из Гамбурга: как они выглядят (фото)

В Киеве будут ездить новые автобусы (фото: facebook.com/kyiv.city)
Автор: Анна Шиканова

В ближайшие две недели на дорогах Киева начнут ездить новые автобусы, которые столице подарил город-побратим Гамбург. Их планируют запустить на новые маршруты.

Как выглядят эти автобусы и в чем их отличие - читайте ниже.

В чем особенность новых автобусов

Как сообщается на сайте КГГА, в столицу прибыли 4 автобуса Mercedes из Германии. Это современный городской транспорт с системой видеонаблюдения и Wi-Fi.

"Эти автобусы - современные, с низким полом, с системами видеонаблюдения и Wi-Fi в салоне - нам передали транспортные предприятия Гамбурга и Галле. Три из них - это те, о которых я договорился во время недавнего визита в Гамбург. Еще один автобус приедет из немецкого города Галле. В ближайшее время - после соответствующей регистрации, этот пассажирский транспорт выйдет на маршруты столицы", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Киеве начнут ездить новые немецкие автобусы (фото: kyivcity.gov.ua)

На какие маршруты запустят новые автобусы

Он добавил, что эти автобусы полностью отвечают всем ключевым требованиям для качественного общественного транспорта. Ими заменят некоторые маршрутки в Киеве.

"Постепенно мы уже сейчас будем вытеснять те маршрутки, которые не выполняют свои обязательства, которые взяли на себя по поводу обновления парка, и будем запускать новые автобусы на новые маршруты с новым оборудованием по городу Киеву", - подчеркнул Кличко.

В Киеве начнут ездить новые немецкие автобусы (фото: kyivcity.gov.ua)

Кстати, ранее мы писали о том, что в одном из украинских городов сделали бесплатный проезд в троллейбусах.

А еще рассказывали о том, в Киеве создали "Пункт незламності" на базе автобуса.

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