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У Києві створили "Пункт незламності" на базі автобуса: як він виглядає та чим унікальний (фото, відео)

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Київ, Четвер 23 березня 2023 09:30
У Києві створили "Пункт незламності" на базі автобуса: як він виглядає та чим унікальний (фото, відео) Фото: У Києві з'явився "Пункт незламності" на базі автобуса
Автор: Людмила Жукова

У Києві презентували новий "Пункт Незламності" на колесах. Він створений в автобусі "Мерседес", що складається із двох секцій. Він може дуже швидко прибути туди, де виникли труднощі.

Про це повідомили у Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації.

Чим унікальний мобільний Пункт Незламності

Він розрахований більш ніж на 100 осіб, має автономне електроживлення (потужні гелієві акумулятори), опалення з термічним захистом вікон, супутниковим інтернетом, водою, гарячими напоями, медичним обладнанням для першої допомоги.

Цей автобус може безперервно функціонувати як Пункт Незламності понад 3 доби. Для цього його спеціально переобладнали у Німеччині та нещодавно передали Києву.

Цей автобус здатний у найкоротші терміни прибути на місце, де виникли труднощі. Він забезпечений теплом, інтернетом, електроживленням, водою та багатьом іншим. Це пілотний проект, який має право на життя.

Він є оптимальним рішенням, щоб оперативно реагувати на виникнення певних ситуацій та допомагати киянам.

Як виглядає мобільний Пункт Незламності

У Києві створили &quot;Пункт незламності&quot; на базі автобуса: як він виглядає та чим унікальний (фото, відео)У Києві створили &quot;Пункт незламності&quot; на базі автобуса: як він виглядає та чим унікальний (фото, відео)У Києві створили &quot;Пункт незламності&quot; на базі автобуса: як він виглядає та чим унікальний (фото, відео)У Києві створили &quot;Пункт незламності&quot; на базі автобуса: як він виглядає та чим унікальний (фото, відео)Пункт Незламності створено на базі автобуса (фото: t.me/VA_Kyiv)

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