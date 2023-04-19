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У Києві з'явиться кладовище для домашніх тварин: де його розташують

Визначено район, де з'явиться кладовище для домашніх тварин у Києві (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві планують побудувати офіційне кладовище для домашніх тварин. Наразі в столиці існує лише стихійне поховання, однак у майбутньому це може змінитися.

Про це повідомила виконувачка обов'язків директора "Київської міської лікарні ветеринарної медицини" Наталя Мазур в ефірі телеканалу "Київ".

"На жаль, сьогодні у Києві не існує офіційного кладовища. Відбувається процедура землевпорядкування для того, щоб провести корегування проєкту і запустити міське кладовище для тварин", - каже експерт.

Вона зазначає, що буде не поховання у звичному для українців розуміння, а кремація. Натомість на самому кладовищі улюбленцям встановлюватимуть меморіальні дошки.

Майбутнє кладовище планують розмістити на вулиці Пухівська, 6 у Деснянському районі столиці.

Кияни здебільшого підтримують таку ініціативу. Натомість є й ті, хто вважають зведення офіційного кладовища недоцільним.

"Я думаю, що воно не потрібне, тому що псує загальний інтер'єр навколо будинку. Але якщо немає іншого місця, то, напевно, нехай буде", - зазначила одна з мешканок району.

Раніше ми розповідали, де в Києві побудують Національне військове кладовище.

Повідомляли також про скандальну забудову, яку зводять на місці історичної будівлі.

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