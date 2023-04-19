У Києві з'явиться кладовище для домашніх тварин: де його розташують

"На жаль, сьогодні у Києві не існує офіційного кладовища. Відбувається процедура землевпорядкування для того, щоб провести корегування проєкту і запустити міське кладовище для тварин", - каже експерт.

Вона зазначає, що буде не поховання у звичному для українців розуміння, а кремація. Натомість на самому кладовищі улюбленцям встановлюватимуть меморіальні дошки.

Майбутнє кладовище планують розмістити на вулиці Пухівська, 6 у Деснянському районі столиці.

Кияни здебільшого підтримують таку ініціативу. Натомість є й ті, хто вважають зведення офіційного кладовища недоцільним.

"Я думаю, що воно не потрібне, тому що псує загальний інтер'єр навколо будинку. Але якщо немає іншого місця, то, напевно, нехай буде", - зазначила одна з мешканок району.