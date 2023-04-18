Стало відомо, в яких районах Києва збудують Національне військове кладовище

Обговорення стосовно будівництва та облаштування військового кладовища та меморіального комплексу в Києві тривають уже певний час. Спочатку КМДА пропонувала звести його на Лисій горі, однак наразі через ряд причин від цього відмовилися. Натомість визначили район у Києві, де планують збудувати кладовище.

Про це розповів перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун в коментарі "Вечірньому Києву".

Де з'явиться військове кладовище

Олександр Порхун повідомив, що кладовище, де ховатимуть українських військових, побудують на Броварському проспекті у Дніпровському районі Києва.

Він додав, що вже є створена державна установа, яка несе відповідальність за процес будівництва. Зараз тривають перемовини щодо передачі землі цій установі. Загальна площа становить 90 гектарів.

Національне військове кладовище збудують у заповіднику "Биківнянські могили" (фото: Вікіпедія)

Стосовно термінів будівництва, високопосадовець каже, що відкриття та початок поховання в першій черзі Національного військового меморіального кладовища планують на кінець осені 2023 року.

Крім того, на території Національного військового кладовища хочуть звести меморіальний комплекс з ритуальним приміщенням, організацією почесних поховань та музеєм.

Суперечки про розташування військового кладовища

Нагадаємо, що від самого початку обговорень столичні очільники пропонували Лису гору як локацію для будівництва меморіального комплексу. Тоді громадськість та екоспільнота виступила проти цього.

Зокрема через те, що Лиса гора - є унікальним природним об'єктом, а ще вона не була остаточно розмінована після Другої світової війни. Тому будувати будь-що в такому місці може стати небезпечним для здоров'я та життя громадян.

Лиса гора в Києві не може бути місцем для військового кладовища (фото: Вікіпедія)

Наступним варіантом для Національного військового кладовища став заповідник "Биківнянські могили". Його вважають оптимальним через стан навколишнього середовища та зручне розташування.

"Ми пропонуємо розташувати меморіал у заповіднику "Биківнянські могили" на Броварському шосе. Це місце пам'яті жертв сталінських репресій українців і поляків. Пропонуємо поруч створити меморіальне кладовище наших загиблих воїнів", - сказав Олександр Ткаченко під час пресконференції в Укрінформі.