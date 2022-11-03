У Києві врятували котиків на даху супермаркету, попри "небажання співробітників магазину"
У Києві перехожі помітили котів на даху супермаркету, які не могли самостійно спуститися, і пухнастикам була потрібна допомога. Для порятунку тварин прибули зооволонтери, але адміністрація почала опиратися проведенню такої операції, і все ж мурзатих успішно вдалося спустити.
Про це передала київська команда зоозахисників Kyiv Animal Rescue Group на сторінці у Facebook.
Інцидент стався у Голосіївському районі на Теремках, де котики залізли на карниз "Ашана" за адресою вул. Вільямса, 6/1, а назад злізти не могли.
Тоді мешканці столиці повідомили про тварин у біді волонтерам, і рятувальники команди разом із сходами прибули на місце, щоб дістати котів.
"Але адміністрація категорично забороняє проведення робіт із порятунку тварин. Звернення на гарячу лінію теж не дало результату", - розповіли зоозахисники.
Відео: київські волонтери врятували котиків, які опинилися на даху "Ашана"
Так, після такого повороту кияни теж почали звертатися до адміністрації супермаркету, писали у соцмережі.
Один із підписників Kyiv Animal Rescue Group із ніком Євген Коновалець відгукнувся і теж приїхав до супермаркету. Чоловік "дав можливість провести рятувальну операцію, фізично підтримавши команду, незважаючи на небажання співробітників магазину", розповіли волонтери.
Як вдалося врятувати котів, які "застрягли" на даху "Ашана" (фото: скрін коментарів facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup)
Раніше повідомлялося, що в Одесі бійці ДСНС на спецтехніці приїхали рятувати кота, який потрапив у біду.
Нагадаємо, на початку вересня в Харкові врятували кошеня на палаючих руїнах готелю, знищеного російським ракетним ударом.