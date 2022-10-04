У Києві вперше за 65 років оновили Подільський узвіз: коли відкриють рух (фото)

У Києві відремонтували Подільський узвіз, і наразі дорожники завершують роботи, які були виконані на окремих, найбільш пошкоджених ділянках по всій довжині узвозу - від вулиці Кирилівської до Овруцької.

Про це 4 жовтня передали в прес-службі КМДА.

Відкриють повноцінний автомобільний рух оновленою дорогою на Подільському узвозі наступного понеділка, 10 жовтня. А зараз ним дозволено їздити тільки громадським транспортом у реверсному режимі.

За словами мера Києва Віталія Кличка, на Подільському узвозі вже практично завершили поточний ремонт покриття з бруківки та тротуарів.

Дорожники відремонтували Подільський узвіз у Києві (фото: kyivcity.gov.ua)

"Ця вулиця має важливе значення для руху між Подільським і Шевченківським районами міста, зокрема, й для курсування громадського транспорту. Трохи більше ніж за два місяці на Подільському узвозі "Київавтодор" зробив великий обсяг роботи власними силами, без залучення підрядних організацій", - зазначив він.

Міський голова додав, що щодня для виконання робіт було задіяно близько 90 працівників ШЕУ з усіх районів столиці.

Дорожники замінили на Подільському узвозі 18 старих залізобетонних опор освітлення, відремонтували бортовий камінь, завершують роботи з ремонту зливоприймачів та оглядових колодязів. Так, основні роботи на проїжджій частині практично завершено.

Віталій Кличко висловився про оновлення Подільського узвозу та ремонт дороги (фото: kyivcity.gov.ua)

Довжина Подільського узвозу становить майже 1,2 км, площа - близько 22 тис. кв. м. Об'єкт з моменту побудови 65 років тому жодного разу не оновлювали.

У КМДА нагадали, що цього літа було завершено роботи на Володимирському узвозі, де оновили близько 6,3 тис. кв. м покриття. Також було здійснено поточний ремонт найбільш пошкоджених ділянок покриття на Шовковичній. Днями столичні дорожники почнуть перекладати бруківку на вулиці Грушевського.